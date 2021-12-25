Türkiye'den kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin kripto para platformu Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Öte yandan dün ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" dedi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title