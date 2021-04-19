Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı
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Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı

İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI - Haberler | 3. Sayfa

Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın, suikasta ilişkin yürütülen davada gerekçeli kararın açıklanmasının ardından kripto örgüt mensubu olduğu belirtildi.

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Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın, suikasta ilişkin yürütülen davada gerekçeli kararın açıklanmasının ardından kripto örgüt mensubu olduğu belirtildi.

Rus Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin yürütülen davada kararın gerekçesi açıklandı. Açıklanan gerekçede suikastı Fetullahçı Terör Örgütü 'nün Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan örgütün üyeleri tarafından birlikte gerçekleştirildiği öğrenildi. Karlov'u öldüren Altıntaş'ın örgüt tarafından özel olarak seçilip eğitim gören 'kripto örgüt mensubu' olduğu ifade edildi.

19 Aralık 2016 tarihinde Çankaya'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Büyükelçi Karlov'un suikastına ilişkin yürütülen dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında mahkeme 6 sanığa beraat diğer sanıklara ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan başlayan hapis cezası vermişti.

'Saldırıda Türk-Rus ilişkilerinin bozulması amaçlandı'

Açıklanan gerekçeli kararda örgütün 'MİT mahrem yapılanması' ile Altıntaş'ın da içinde bulunduğu Emniyet mahrem yapılanmasında birlikte çalıştıkları belirtildi. Kararda, MİT yapılanmasında yer alan sanık Vehbi Kürşad Akal'ın Büyükelçi Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığını hakkında topladığı bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye aktardığı, Kötüce'nin bu bilgileri de Fetullah Gülen'e ulaştırdığı öğrenildi. Sonrasında Fetullah Gülen, suikast talimatını Altıntaş'a vererek olay gerçekleşti. MİT tırlarının durdurulmasıi 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının hedeflenen amaçta aynı doğrultuda olduğu tespit edildi ve gerekçeli kararda, "Her üç eylemin amacının aynı olduğu; amacın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmektir. Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğu" ifade edildi.

Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı
Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı
Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı
Rus Büyükelçi Karlov'un katili kripto FETÖ'cü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI

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