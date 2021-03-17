OVR Coin nedir? Güncel OVR Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside OVR. OVR coin, Ethereum blok zincirine dayalı coğrafi yerelleştirilmiş AR ve VR deneyimleri için bir platformdur. OVR, mobil coğrafi konumlu AR ve VR içeriklerinde barındırma ve görselleştirme oluşturmaya izin verir. OVR coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, OVR Coin nedir? Güncel OVR Coin yorum ve grafiği

OVR bugünkü fiyatı mevcut değil, 24 saatlik işlem hacmi mevcut değil. OVR son 24 saatte değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması mevcut değil, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

OVR COİN NEDİR?

OVR, Ethereum blok zincirine dayalı coğrafi yerelleştirilmiş AR ve VR deneyimleri için bir platformdur. OVR, mobil coğrafi konumlu AR ve VR içeriklerinde barındırma ve görselleştirme oluşturmaya izin verir. AR/ VR varlıkları, NFT'ler (ERC-721 standardı) sayesinde coğrafi konumlara bağlanır.

Dünya 1,6 trilyon altıgene bölünmüş durumda ve her biri 3 ingilizce kelimeden oluşan bir kombinasyonla aday gösteriliyor. Her altıgen (OVRLve) benzersiz coğrafi konumu temsil eder ve OVRL'nin sahibi, o konumda hangi AR/ VR deneyiminin görselleştirileceğine karar verebilir.

Kapsanan kullanım durumları şunlardır: oyun, canlı etkinlikler, sanal perakende, avatarlar, turizm ve çok daha fazlası ..

AR/ VR varlıkları, platformu durdurulamaz hale getiren IPFS üzerinde barındırılır. OVR projesi ayrıca, platformda yönetişim ve değer değişimi için kullanılan değiştirilebilir bir token (ERC-20) OVR Token'a sahiptir. OVR Token emisyonu, Aragon çerçevesi altında DAO tarafından kontrol edilen bir IBCO tarafından kontrol edilir. Vizyonumuz, Mekansal Web'in Merkezi Olmayan Platformu olmaktır.