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Uzmanlardan Ethereum ETF Yorumu: Piyasa Canlandı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Ether borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylaması, Ethereum (ETH) piyasalarında yükselişi tetikledi. Bu karar, ETH fiyatının %2,12 oranında artmasını sağladı ve Bitcoin (BTC) aksine düşüş gösterdi. Uzmanlar, spot Ether ETF'lerine olan ilginin, ETH'nin düşüş eğilimini tersine çevirdiğini belirtiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Ether ETF'lerini onaylamasıyla Ethereum (Ether) piyasaları yükselişe geçti. Son 24 saatte yüzde 2,12 oranında artan Ethereum, kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti. SEC'in bu adımı, Ethereum yatırımcılarına heyecan ve piyasaya yeni bir ivme kazandırdı.

Spot Ether ETF Heyecanıyla Ethereum Yükselişte

Ethereum (ETH), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sekiz yeni spot Ether borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasıyla kripto para piyasasında dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. SEC'in kısa bir süre önceki bu kararıyla birlikte ETH fiyatı yüzde 2,12 artarak 3.815 dolar seviyesine ulaşırken, Bitcoin (BTC) ise yüzde 2,35 düşüşle 67.540 dolara geriledi. Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, spot Ether ETF'lerine olan ilginin, ETH'nin düşüş eğilimini tersine çevirmesinde etkili olduğunu belirtti. Pandl, kripto piyasalarını etkileyen olumsuz makroekonomik faktörlere rağmen, ETH'nin ABD'de spot Ethereum ETF'lerine yönelik artan iyimserlikle birlikte trendleri değiştirebileceğini vurguladı.

Uzman ETF analistleri Erich Balchunas ve James Seyffart, 20 Mayıs'ta yaptıkları tahminle spot Ether ETF'lerinin onay olasılığının yüzde 25'ten yüzde 75'e yükseldiğini açıkladılar. Bu haberle birlikte, Ethereum'un fiyatı bir hafta içinde yaklaşık yüzde 20,4 artış göstererek 3.099 dolardan yükselişe geçti.

Pandl, spot Ether ETF'lerinin ticarete başlamasıyla birlikte ETH fiyatında daha da artış beklendiğini ifade etti. GSR kripto piyasası yapıcısı ve kıdemli stratejist Brian Rudick ise spot Ether ETF'lerinin onaylanmasının, ABD'nin kripto paralara bakış açısında önemli bir değişiklik yaratacağını ve bunun piyasada olumlu etkiler doğuracağını belirtti.

Grayscale Investment'ın Ethereum ile bağlantılı ürünü olan Grayscale Ethereum Trust (ETHE), spot Ether ETF'lerinin öncülerinden biri olarak görülüyor. Rudick, piyasanın ETHE'nin Net Varlık Değerinin (NAV) sadece yüzde 7 üzerinden işlem görmesinin bir onay beklentisi içinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, türev piyasaların da bu beklentiyi desteklediği ve yüzde 6'lık bir hareket öngördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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