Uniswap Labs önemli bir ismi işe aldığını açıkladı

Uniswap Labs, ABD düzenleyicileri ile olası bir hukuki çatışma arifesinde, kripto alanındaki deneyimli hukukçu Katherine Minarik'i baş hukuk sorumlusu olarak göreve getirdi. Minarik, Coinbase'deki dört yıllık görevinden sonra bu yeni rolü üstlenirken, şirketin SEC ile yaşanabilecek yasal mücadelelere liderlik edecek.

Uniswap'ın Hukuk Mücadelesine Yeni Lider

ABD merkezli Uniswap Labs, SEC ile olası bir hukuki mücadeleye hazırlanırken, eski Coinbase yöneticisi Katherine Minarik'i baş hukuk sorumlusu olarak atadı. Bu stratejik hamle, şirketin iki ay önce SEC'ten aldığı ve kayıtsız menkul kıymetler borsası işletmekle suçlandığı Wells Bildirimi'nin ardından geldi.

Minarik, yeni görevine başlamasının ardından X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "DeFi teknolojilerinin dünyayı dönüştürme potansiyeline yürekten inanıyorum. Uniswap Labs bünyesinde, ekonomik kapsayıcılık ve finans sektörünün geleceği için verilecek mücadelede yer almaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Coinbase'de dört yıl boyunca hukuk başkan yardımcısı ve genel danışman yardımcısı olarak görev yapan Minarik, Uniswap Labs'de Marvin Ammori'den görevi devraldı. Ammori, geçtiğimiz Kasım ayında kısmi zamanlı bir pozisyona geçiş yapacağını duyurmuştu.

Uniswap Labs'in Nisan ayında SEC'ten aldığı Wells Bildirimi, şirketin isimsiz protokolü aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler borsası işlettiği iddiasını içeriyordu. Bu gelişme, Minarik'in önümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Sektör uzmanları, Minarik'in Coinbase'deki deneyiminin ve Blockchain teknolojileri konusundaki uzmanlığının, Uniswap Labs'in yasal sorunlarla başa çıkmasında kritik bir rol oynayacağını düşünüyor. Şirketin yeni işe alımla birlikte ABD'deki düzenleyici kurumlarla olası bir hukuki mücadelede güçlü bir savunma stratejisi oluşturması bekleniyor.