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Solana Vakfı kripto işlemlerini kolaylaştırıyor

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Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Solana, web siteleri ve uygulamaları kripto işlemleri için ağ geçidine dönüştürecek 'Eylemler' ve 'Blinks' adlı araçlarını duyurdu. Bu yenilikçi araçlar, kullanıcıların web üzerinden kolayca zincir içi işlemler yapmasını sağlıyor. Solana'nın bu hamlesi, dijital varlıkların kullanımını yaygınlaştırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Solana Vakfı, web siteleri ve uygulamaları kripto işlemleri için ağ geçidine dönüştürecek yenilikçi araçlarını duyurdu. "Eylemler" ve "Blinks" adlı bu araçlar, kullanıcıların web üzerinden kolayca zincir içi işlemler yapmasını sağlıyor.

Web Siteleri ve Uygulamalarda Kripto İşlemlerinde Yeni Dönem

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Solana, Blockchain teknolojisini günlük hayata entegre etmeyi amaçlayan yenilikçi araçlarını duyurdu. Bu hamle, dijital varlıkların kullanımını yaygınlaştırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Solana Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre "Eylemler" adı verilen yeni sistem, kullanıcılara web siteleri, sosyal medya platformları ve hatta QR kodları aracılığıyla Blockchain üzerinde işlem yapma imkânı sunuyor. Bu yeniliğin yanı sıra "Blinks" olarak adlandırılan özellik sayesinde, herhangi bir "Eylem" kolayca paylaşılabilir bir bağlantıya dönüştürülebiliyor. Bu sayede, URL'lerin görüntülenebildiği her dijital platform, Solana ağında kripto işlemleri için bir giriş kapısı haline geliyor.

Solana Vakfı'nın ekosistem mühendisliği direktörü Jon Wong, konuyla ilgili olarak, "Blockchain protokollerine erişim, uzun zamandır sadece belirli uygulamalar ve özel cüzdanlarla sınırlıydı. Solana'nın geliştirdiği Eylemler ve Blinks, internetteki herhangi bir web sitesini veya uygulamayı Blockchain etkileşimleri için bir dağıtım noktasına dönüştürerek, kitlesel kullanım hedefine doğru önemli bir adım atıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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