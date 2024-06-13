Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı

Stablecoin piyasasının güçlü oyuncularından Paxos, mali sağlamlığına rağmen iş gücünde yüzde 20'lik bir azalma yaşadı. CEO Charles 'Chad' Cascarilla, bu kararın şirketin tokenizasyon ve stablecoin alanlarındaki büyüme hedeflerini daha iyi desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

Paxos Mali Güvenliğini Sürdürürken Kadroda Önemli Daralmaya Gidiyor

Stablecoin piyasasının önde gelen isimlerinden Paxos, sağlam finansal yapısına rağmen çalışan sayısında önemli bir azaltmaya gitme kararı aldı. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Charles 'Chad' Cascarilla, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, işgücünde yaklaşık yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacağını duyurdu.

Cascarilla, şirketin 500 milyon doların üzerinde nakde sahip olduğunu ve finansal açıdan güçlü bir konumda bulunduğunu vurgularken, bu hamlenin tokenizasyon ve stablecoin alanındaki büyük fırsatları daha iyi değerlendirmek amacıyla atıldığını belirtti. Kesintiden etkilenecek olan 65 çalışana, 13 hafta boyunca kıdem tazminatı, 3 aylık sağlık sigortası desteği, iş arama sürecinde yardımcı olacak yerleştirme hizmetleri ve hisse senedi opsiyonlarını kullanmak için 2 yıllık ek süre gibi imkanlar sunulacak.

Bu gelişme, Paxos'un kısa süre önce BAE merkezli Paxos International aracılığıyla hayata geçirdiği yeni düzenlenmiş stablecoin projesi Lift Dollar'ın (USDL) hemen ardından geldi. Şirketin bu adımı, stablecoinler ve tokenizasyon alanlarına daha fazla ağırlık verme hedefinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Cascarilla, önümüzdeki dönemde stablecoinlerin muazzam bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna ve finans sektöründe önemli bir dönüşüme öncülük edeceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Cascarilla, yeni düzenlenmiş tokenların piyasaya sürülmesinin zaman alacağını ve şirketin ana odak noktalarından şaşmayacağını da sözlerine ekledi.