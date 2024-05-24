Üye Girişi
Haberler

OKX'ten Şaşırtıcı Hamle: VASP Lisans Başvurusunu Geri Çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önde gelen kripto para borsalarından OKX, Hong Kong'daki merkezi kripto değişim hizmetlerini 31 Mayıs tarihi itibarıyla sonlandırma kararı aldı. Bu karar, şirketin iş stratejilerini yeniden değerlendirme süreci ve VASP lisans başvurusunu geri çekme kararı ile bağlantılı. OKX, kullanıcıların fonlarının güvenliği konusunda güvence verirken, başvurunun geri çekilmesinin arkasındaki nedenler henüz tam olarak açıklanmadı.

Kripto borsası OKX, iş stratejilerini yeniden değerlendirme süreci sonucunda Hong Kong'daki VASP lisans başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Bu kararla birlikte OKX, 31 Mayıs'tan itibaren Hong Kong'daki kullanıcıların merkezi kripto değişim hizmetlerine erişimini sonlandıracak. Şirket, kullanıcıların fonlarının güvenliği konusunda güvence verirken, bu önemli değişikliğin arkasındaki sebepler henüz tam olarak açıklanmadı.

OKX, Hong Kong'daki Operasyonlarını Sonlandırıyor

Önde gelen kripto para borsalarından OKX, Hong Kong'daki merkezi kripto değişim hizmetlerini 31 Mayıs tarihi itibarıyla sona erdirme kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, bu karar 16 Kasım'da Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na (SFC) yapılan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) lisans başvurusunun geri çekilmesiyle bağlantılı.

OKX yetkilileri, kararın alınmasında iş stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesinin rol oynadığını belirtti. Ancak, başvurunun geri çekilmesinin arkasındaki nedenlere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Hong Kong'daki kullanıcılarına yönelik olarak OKX, 31 Mayıs'tan sonra yatırılan mevduatların otomatik işlenmeyebileceği ve açık siparişlerin iptal edileceği uyarısında bulundu. Şirket ayrıca, para çekme işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini, bu tarihten sonra ise kalan bakiyelerin "sahipsiz mülk" olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Son olarak ülkedeki düzenlemeler sebebiyle, 2024 yılının Şubat ayına kadar Hong Kong'da lisans başvurusunda bulunmayan diğer sanal varlık platformlarının da 31 Mayıs 2024 tarihine kadar operasyonlarını sonlandırması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Hong Kong Kripto Yatırım Kripto Rehberi Kripto Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman oynanacak? #127936 Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı?Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? Panathinaikos Fenerbahçe Beko tek maç mı? #127936 Final Four tek maç mı, rövanş var mı? #127936 Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor?
Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak

Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title