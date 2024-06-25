Üye Girişi
Haberler

NGS Crypto soruşturmaların ortasında yeniden markalaşmaya gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya merkezli kripto para şirketi NGS Crypto, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından yürütülen soruşturmalar ve yasal zorluklar sonucunda ismini Hiddup olarak değiştirdi. Şirketin yaklaşık 41 milyon dolarlık yatırımcı borçları ve ticari marka anlaşmazlıkları bulunuyor. ASIC, NGS Crypto ve bağlı kripto madencilik şirketlerini kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve şirketin Avustralyalı yatırımcıların emeklilik fonlarını hedef aldığını belirtti.

Avustralyalı kripto şirketi NGS Crypto, ASIC tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmalar ve yasal zorluklar nedeniyle Hiddup olarak marka değişikliğine gidiyor. Bu dönüşüm, şirketin yaklaşık 41 milyon dolarlık yatırımcı borçları ve devam eden ticari marka anlaşmazlıklarıyla çakışıyor.

NGS Crypto Yeniden İsim ve Yeniden Başlangıç Peşinde

Avustralya'nın kripto para sektöründe faaliyet gösteren tartışmalı şirketlerinden biri olan NGS Crypto, beklenmedik bir hamle yaparak ismini "Hiddup" olarak değiştirdi. Bu gelişme, şirketin karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlar ve marka anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleşti.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), NGS Crypto ve bağlı üç kripto madencilik şirketini kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. ASIC tarafından yöneltilen iddialar, bu şirketlerin Avustralyalı yatırımcıların emeklilik fonlarını hedef aldığı ve bu fonları yüksek riskli dijital varlık yatırımlarına yönlendirdiği yönünde.

ASIC'in tespitlerine göre şirket yaklaşık 450 yatırımcıdan toplam 41 milyon dolar topladı. NGS Crypto'nun ülkede gerekli olan finansal hizmet lisansları olmadan faaliyet göstermesi de ülkenin sıkı finansal düzenlemelerini açıkça aykırılık teşkil ediyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine Federal Mahkeme, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla McGrathNicol adlı yeniden yapılandırma firmasını kayyum olarak atadı. Ayrıca, şirketin yöneticisi Brett Mendham'ın yurtdışına çıkışı engellendi ve kaybolan milyonlarca doların izini sürmek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

NGS Crypto'nun isim değişikliği kararı, sadece yasal sorunlardan kaynaklanmıyor. Şirket, 2022 yılından bu yana emeklilik fonu NGS Super ile süregelen bir marka anlaşmazlığı yaşıyordu. Bu anlaşmazlık, iki kuruluşun isim benzerliği nedeniyle yatırımcılar arasında karışıklığa yol açmıştı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirket faaliyetlerine devam etme kararlılığını sürdürüyor. Web sitesinde hala Blockchain madenciliği üzerinden yüksek getiri vaat eden reklamlar yer alıyor. Bu durum, kripto para piyasasındaki düzenleyici boşlukları ve yatırımcı koruması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Avustralya Kripto Yatırım Kripto Haberler

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

 15 kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının çıkış nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

15 kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının çıkış nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Bakmadan Geçme

TRT Spor canlı maç izle! FRANSA-POLONYA CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki! Iron Man filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Iron Man filmi ne zaman, nerede çekildi? 25-26 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 25-26 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Avanak Abdi filmi ne zaman, nerede çekildi? Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babası filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 #129300 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Haziran Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title