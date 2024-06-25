NGS Crypto soruşturmaların ortasında yeniden markalaşmaya gitti

Avustralyalı kripto şirketi NGS Crypto, ASIC tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmalar ve yasal zorluklar nedeniyle Hiddup olarak marka değişikliğine gidiyor. Bu dönüşüm, şirketin yaklaşık 41 milyon dolarlık yatırımcı borçları ve devam eden ticari marka anlaşmazlıklarıyla çakışıyor.

NGS Crypto Yeniden İsim ve Yeniden Başlangıç Peşinde

Avustralya'nın kripto para sektöründe faaliyet gösteren tartışmalı şirketlerinden biri olan NGS Crypto, beklenmedik bir hamle yaparak ismini "Hiddup" olarak değiştirdi. Bu gelişme, şirketin karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlar ve marka anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleşti.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), NGS Crypto ve bağlı üç kripto madencilik şirketini kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. ASIC tarafından yöneltilen iddialar, bu şirketlerin Avustralyalı yatırımcıların emeklilik fonlarını hedef aldığı ve bu fonları yüksek riskli dijital varlık yatırımlarına yönlendirdiği yönünde.

ASIC'in tespitlerine göre şirket yaklaşık 450 yatırımcıdan toplam 41 milyon dolar topladı. NGS Crypto'nun ülkede gerekli olan finansal hizmet lisansları olmadan faaliyet göstermesi de ülkenin sıkı finansal düzenlemelerini açıkça aykırılık teşkil ediyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine Federal Mahkeme, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla McGrathNicol adlı yeniden yapılandırma firmasını kayyum olarak atadı. Ayrıca, şirketin yöneticisi Brett Mendham'ın yurtdışına çıkışı engellendi ve kaybolan milyonlarca doların izini sürmek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

NGS Crypto'nun isim değişikliği kararı, sadece yasal sorunlardan kaynaklanmıyor. Şirket, 2022 yılından bu yana emeklilik fonu NGS Super ile süregelen bir marka anlaşmazlığı yaşıyordu. Bu anlaşmazlık, iki kuruluşun isim benzerliği nedeniyle yatırımcılar arasında karışıklığa yol açmıştı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirket faaliyetlerine devam etme kararlılığını sürdürüyor. Web sitesinde hala Blockchain madenciliği üzerinden yüksek getiri vaat eden reklamlar yer alıyor. Bu durum, kripto para piyasasındaki düzenleyici boşlukları ve yatırımcı koruması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.