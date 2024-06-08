Kripto saklama liderinden beklenmedik hamle

Kripto piyasasının öncü isimlerinden Bakkt, geleceğini şekillendirme yolunda önemli bir dönemeçte. Şirket, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak ve stratejik pozisyonunu güçlendirmek için potansiyel bir satış veya yapısal bir bölünmeyi gündeme aldı.

Kripto Devi Bakkt, Yeni Yol Ayrımında

Kripto para sektöründe saklama ve ticaret alanında faaliyet gösteren Bakkt, stratejik alternatifleri değerlendirmeye devam ederken, şirketin geleceğine yönelik önemli kararlar alması bekleniyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere gör Bakkt yönetimi, şirketin satılması veya bölünmesi gibi seçenekleri masaya yatırıyor. Bununla birlikte, firmanın bağımsızlığını koruma ihtimali de halen gündemde.

Bakkt, geçtiğimiz günlerde kripto odaklı yeni bir elektronik iletişim ağı olan BakktX'i hayata geçirmek amacıyla Crossover Markets ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu stratejik ortaklığın, şirketin kripto ticareti alanındaki etkinliğini artırması ve pazardaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

2018 yılında Georgia eyaletinin Alpharetta şehrinde kurulan Bakkt, 2021 yılında halka açılmıştı. Intercontinental Exchange'in çoğunluk hissesine sahip olduğu şirket, kurumsal düzeyde kripto para saklama ve ticaret hizmetleri sunuyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde işlem hacminde yaşanan yüzde 15'lik düşüşe rağmen Bakkt 348 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı.