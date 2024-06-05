Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti

Kripto ödemeleri altyapı şirketi MoonPay, operasyonel maliyetlerini azaltma ve işletme marjlarını iyileştirme çabası içinde çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor. Şirketin CEO'su Ivan Soto-Wright, bu kararın şirketin mali yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak için zorunlu olduğunu belirtti.

MoonPay Yapısal Değişikliklere Gidiyor

Kripto para ödeme hizmetleri alanında öncü konumda bulunan MoonPay, artan maliyetler ve hedeflenen kâr marjlarına ulaşılamaması nedeniyle çalışan kadrosunun yüzde 10'unu işten çıkardığını açıkladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Ivan Soto-Wright'ın çalışanlara gönderdiği bir e-postada, personel yapısında ciddi değişikliklere gidildiği belirtildi.

Soto-Wright, gönderdiği e-postada, "Bugün itibarıyla, şirketimizin yaklaşık yüzde 10'unu etkileyecek şekilde bazı pozisyonları iptal ediyor, görev değişiklikleri yapıyor ve yapısal düzenlemelere gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu adımların, şirketin finansal yapısını güçlendirerek temellerini sağlamlaştırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Her ne kadar e-postada kesin bir rakam verilmese de LinkedIn üzerinden edinilen bilgilere göre MoonPay'in yaklaşık 300 çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda, yüzde 10'luk bir kesintinin 30 kişiyi işsiz bırakacağı öngörülüyor. Şirket sözcüsü, kesin sayıyı açıklamayı reddederken, e-postanın içeriğini doğruladı.

İşten çıkarmalar, şirketin mali açıdan güçlü bir konumda olduğu ve uzun vadeli planlarının bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. Soto-Wright, "Maalesef operasyonel kâr marjlarımız beklediğimiz seviyelere ulaşmadı. Pozitif nakit akışımız olmasına rağmen, bazı bölgelere ve iş kollarına aşırı yatırım yapmamız maliyetlerimizi artırdı." diyerek durumun sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Ayrıca Soto-Wright, bu sorunu çözmenin hem kendisine hem de hissedarlara karşı bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

İşten çıkarılan çalışanlara tazminat paketleri sunulacağını ifade eden Soto-Wright, etkilenen herkesin şirketin hissedarı olma haklarının devam edeceğini ve gelecekteki başarıda pay sahibi olmalarını sağlamaya özel önem verdiğini vurguladı.

Küçülme kararı, MoonPay'in yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü bir zamana rastladı. Şirket kısa bir süre önce Web3 dünyasına adım atan markalar için bir araç platformu başlattı, PayPal entegrasyonuyla Amerikalı kullanıcılara kripto alım-satımını kolaylaştırdı ve BitPay iş birliğiyle kripto işlemlerini daha erişilebilir hale getirdi.