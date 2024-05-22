Kripto Borsası BinanceUS İçin Önemli Gelişme

Florida Temyiz Mahkemesi, Binance.US'nin para hizmetleri lisansının askıya alınması kararını iptal etti, bu karar şirketin ABD'deki operasyonlarını sürdürme umudunu artırdı. Karar, Changpeng Zhao'nun suçlu bulunmasının ardından geldi ve Florida'daki yüz binlerce kullanıcı için mali istikrarı tekrar mümkün kıldı.

Binance.US, Florida'da Hukuki Başarıya Ulaştı

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance'in ABD kolu Binance.US, Florida'da hizmet vermeye devam edebilmek için önemli bir hukuki zafer elde etti. Florida Birinci Bölge Temyiz Mahkemesi, eyaletin Mali Düzenleme Ofisi'nin (OFR) şirketin para hizmetleri lisansını askıya alma kararını hukuki dayanaktan yoksun bularak bozdu.

OFR, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun 21 Kasım 2023'te ABD'nin Kara Para Aklamayı Önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından lisansı askıya alma kararı almıştı. Ancak mahkeme, OFR'nin bu kararı alırken yeterli gerekçe sunmadığı ve daha ılımlı alternatifleri değerlendirmediği sonucuna vardı.

Mahkeme kararında, OFR'nin lisansı askıya alma yetkisinin zorunluluk değil, takdir yetkisi olduğu vurgulandı. Bu nedenle, lisansın askıya alınması için yasal dayanağa ek olarak somut gerekçeler sunulması gerektiği belirtildi.

Kararın dikkat çeken bir diğer yönü ise lisansın askıya alınmasının Florida'daki 170.000'den fazla Binance.US kullanıcısını olumsuz etkileyeceği ve ciddi mali zararlara yol açabileceği oldu. Mahkeme, müşterilerin piyasa dalgalanmaları nedeniyle dijital varlıklarını zorunlu olarak tasfiye etmek zorunda kalmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

OFR, Zhao'nun mahkumiyetinden bir hafta sonra Binance.US'nin lisansını askıya almış ve bu karar diğer eyaletler tarafından da benzer şekilde izlenmişti. Ancak, mahkeme kararının temyize açık olduğunu belirtmekte fayda var.

Binance.US, Florida dışında Alaska, Maine, Kuzey Carolina ve Oregon eyaletlerinde de lisans sorunları yaşıyor. Georgia ve Ohio'da durum belirsizliğini korurken, şirket Hawaii, Minnesota, New York, Teksas ve Vermont'ta ise hiçbir zaman faaliyet göstermedi. Binance.US, Florida'daki hukuki süreç sonuçlanana kadar yeni kullanıcı kaydını geçici olarak durdurma kararı aldı.