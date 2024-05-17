Hong Kong, İşlemleri Kolaylaştıracak e-CNY Cüzdanları Kullanıma Açtı

Hong Kong ve Çin Merkez Bankası iş birliğiyle Hong Kong vatandaşları için kişisel e-CNY cüzdanları kullanıma açıldı. Bu yenilik, sınır ötesi ödemeler için büyük bir kolaylık sağlarken, aynı zamanda Hong Kong'un finansal teknoloji alanındaki yenilikçi yapısını güçlendiriyor.

Dijital Yuan İle Hong Kong'da Ödeme Kolaylığı

Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan son duyuruya göre Hong Kong vatandaşları artık Çin'in dijital para birimi e-CNY için kişisel cüzdanlar oluşturabilecek. Bu yeni adım, özellikle sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmayı ve Hong Kong'da dijital yuan kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Çin Merkez Bankası ile ortaklaşa geliştirilen bu yeni sistem sayesinde Hong Kong'daki kullanıcılar Çin'de banka hesabı açmadan e-CNY cüzdanlarına para yükleyebilecek. Böylece Hong Kong vatandaşları cep telefonu numaraları üzerinden bu dijital cüzdanları her zaman ve her yerde kullanma imkanına kavuşacak.

Hong Kong'un Daha Hızlı Ödeme Sistemi (FPS), 17 perakende bankası aracılığıyla e-CNY cüzdanlarına para transferini mümkün kılıyor. Bu cüzdanlar öncelikli olarak Hong Kong ve Çin anakarası arasındaki sınır ötesi ödemeler için tasarlandığından, bölge içindeki kişiden kişiye para transferlerine izin vermiyor.

HKMA Başkanı Eddie Yue konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hong Kong halkı artık Çin'de banka hesabı açmak zorunda kalmadan istedikleri an e-CNY cüzdanlarına para aktarabilecek. Bu uygulama, özellikle anakaradaki ticari ödemelerde büyük bir rahatlık sağlayacak." ifadelerini kullandı.