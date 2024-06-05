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FTX, IRS ile 200 milyon dolarlık vergi anlaşması peşinde

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Kripto para borsası FTX, Amerika İç Gelir Servisi'ne (IRS) 24 milyar dolarlık vergi borcunu sadece 200 milyon dolara indirme teklifi sundu. Bu teklif, Sam Bankman-Fried'in kurucusu olduğu şirketin iflas sürecini etkileyebilecek bir hamle olarak değerlendirildi. FTX, IRS'ye öncelikli vergi alacağı olarak 200 milyon dolar ve sermaye benzeri alacak olarak 685 milyon dolar ödeme yapmayı planladığını belirtti.

FTX, 24 milyar dolarlık vergi borcunu sadece 200 milyon dolara indirme teklifiyle Amerika İç Gelir Servisi'nin (IRS) kapısını çaldı. Bu cesur hamle, Sam Bankman-Fried'in kurucusu olduğu şirketin iflas sürecinin seyrini değiştirebilecek bir hamle olarak yorumlandı.

FTX ve IRS Arasındaki Milyarlarca Dolarlık Pazarlık Sürüyor

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve geçtiğimiz yıl iflas eden kripto para borsası FTX Trading Ltd., Amerika İç Gelir Servisi'ne (IRS) olan astronomik vergi borcunu azaltmak için girişimlerde bulunuyor. Şirket yetkilileri, daha önce 24 milyar dolar olarak belirlenen vergi borcunun 200 milyon dolar civarında ödenmesini teklif etti.

FTX'in kısa bir süre önce yaptığı yasal başvurusunda, IRS'ye öncelikli vergi alacağı olarak 200 milyon dolar ve sermaye benzeri alacak olarak da 685 milyon dolar ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi. Bu süreçte, FTX yönetimi, IRS'nin hesaplamalarında Bankman-Fried'in zimmete geçirdiği fonların ve diğer bazı vergi yükümlülüklerinin yanlışlıkla dahil edildiğini öne sürdü.

Dava dosyasındaki bilgilere göre FTX yönetimi, IRS'nin iddialarına karşı ciddi itirazlarını dile getirmeye devam ediyor. Bu itirazlar arasında, Bankman-Fried'in müşteri fonlarını zimmetine geçirmesi sonucu ortaya çıkan sözde 'zimmet geliri' ve öne sürülen diğer vergi yükümlülüklerinin büyük bir kısmının reddedilmesi gerektiği yönünde argümanlar yer alıyor.

Öte yandan, IRS yetkilileri FTX'in sunduğu argümanları kabul etmekte zorlanıyor ve taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamaması durumunda yüksek miktarda vergi borcu talebinde bulunmayı planlıyor. 17 Haziran'da son itiraz süresinin dolacağı davanın 25 Haziran 2024 tarihinde görüşülmesi bekleniyor.

Başlangıçta FTX'in vergi borcunun 44 milyar dolar civarında olduğunu iddia eden IRS, daha sonra bu rakamı 24 milyar dolara indirmişti. FTX yönetimi ise IRS'nin talep ettiği yüksek vergi miktarlarının, müşterilerin paralarını geri almasını geciktireceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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