Ethereum Blockchain Ağında Yeni Dönem Calldata Gas Türüyle Geliyor

Ethereum Blockchain Ağında Yeni Dönem Calldata Gas Türüyle Geliyor
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın verimliliğini artırmak amacıyla işlem verilerini taşıyan calldata için yeni bir gas türü öneren EIP-7706 teklifini sundu. Bu teklif, hesaplama yoğunluğu düşük ancak veri aktarımı yüksek olan işlemlerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Yeni teklif, ağın veri iletim maliyetleri diğer maliyetlerden bağımsız olarak belirlenebilecek.

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın verimliliğini artırmak amacıyla calldata için yeni bir gas türü öneren EIP-7706 teklifini sundu. Bu teklif, işlem verilerini taşıyan calldata'ya özel bir gaz türü ekleyerek, hesaplama yoğunluğu düşük ancak veri aktarımı yüksek olan işlemlerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

EIP-7706'nın Getirdiği Yenilikler

Ethereum'un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, ağın verimliliğini artırmak ve Ethereum işlemlerinin maliyetini (gas ücretini) belirlemek amacıyla yeni bir iyileştirme teklifi sundu. EIP-7706 olarak adlandırılan bu teklif, Ethereum ağında işlem verilerini taşıyan calldata için özel bir gas türü öngörüyor.

Buterin'in açıklamalarına göre mevcut sistemde yürütme gası ve depolama gası olmak üzere iki gas türü bulunuyor. Yürütme gası, işlemlerin hesaplama maliyetini karşılarken; depolama gası ise veri depolama maliyeti için kullanılıyor. Yeni teklifte, akıllı sözleşmelere veri gönderilirken kullanılan calldata için ayrı bir gas türü bulunmuyor.

Yeni teklif, hesaplama yoğunluğu düşük fakat veri aktarımı yüksek olan işlemler için gas maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Bu sayede, ağın veri iletim maliyetleri diğer maliyetlerden bağımsız olarak belirlenebilecek.

Buterin'in yanı sıra Sam Wilson, Ansgar Dietrichs ve Matt Garnett tarafından hazırlanan teklif, hesap soyutlaması üzerine yapılan iyileştirmeleri içeren EIP-7702'nin hemen ardından geldi.

Teklifin bir diğer önemli unsuru ise yürütme, depolama ve calldata için ücretleri otomatik ayarlayan bir sistem önerisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem, her üç gas türü için de birleşik bir şekilde maksimum taban ücreti ve öncelik ücretini yönetecek bir vektör kullanmayı içeriyor. Böylece, ağın ücret ayarlamalarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Ethereum topluluğu tarafından heyecanla karşılanan bu teklif, kabul edilmesi halinde ağın verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Uzmanlar, calldata gas türünün işlem maliyetlerini düşürerek, Ethereum'un yaygın kullanımının önünü açabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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