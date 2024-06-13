Curve Finance kurucusu CRV Token düşüşüyle zor günler geçiriyor

Son 24 saat içinde yüzde 25 düşüş gösteren CRV tokenları, Curve Finance'in kurucusu Michael Egorov için zorlu bir dönemin kapılarını araladı. Değer kaybı, Egorov'un çeşitli DeFi platformlarında milyonlarca dolarlık teminatının tasfiye riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Egorov'un CRV Teminatları Düşüşte

Curve Finance'in kurucusu Michael Egorov, son 24 saatte yüzde 25 oranında değer kaybeden CRV tokenlarının ani düşüşü sonrasında kısmi tasfiye sürecine girdi. Merkezi olmayan borsa platformu Curve DAO'ya ait olan CRV tokenları, şu anda 0,262 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Blockchain analiz firması Lookonchain'in hazırladığı rapora göre Michael Egorov'un Inverse, UwU Lend, Fraxlend ve Curve'ün LlamaLend platformları üzerinde teminat olarak gösterdiği toplam 111,87 milyon CRV tokenı bulunuyor. Bu tokenların güncel piyasa değeri yaklaşık 33,87 milyon dolar. Egorov, söz konusu CRV tokenlarını teminat göstererek bahsi geçen DeFi platformlarından çeşitli stablecoin birimleri cinsinden 20,6 milyon dolar tutarında kredi kullanmıştı.

Sabah erken saatlerde Egorov'un, Inverse platformundaki borçlarını ödemesiyle birlikte kısmi tasfiye süreci resmen başlamış oldu. Egorov'un attığı bu adımla, olası riskleri minimize etmeyi amaçladığı düşünülüyor. Inverse'teki sağlık oranı şu anda 1,07 seviyesinde seyrediyor. Bu oranın 1'in altına inmesi durumunda ise teminatların tasfiyesi gündeme gelebilir. Öte yandan, zincir üzerindeki verilere göre Egorov'un, daha önce kredi olarak aldığı DOLA stablecoinini geri ödemeye başladığı da biliniyor.

DeFi portföy takip uygulaması DeBank'ın paylaştığı bilgilere göre, gün içinde Egorov'un UwU Lend'de teminat olarak gösterdiği USDT ve DAI cinsinden varlıkları 5 milyon dolarlık ek bir tasfiyeye maruz kaldı. Yaşanan bu gelişme, UwU Lend'deki sağlık oranını 1,08'e yükseltti.

Arkham adlı Blockchain istihbarat şirketi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Michael Egorov'un 140 milyon dolar değerindeki CRV teminatlarının tasfiye riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Aynı açıklamada Egorov'un, LlamaLend'deki pozisyonlarını koruyabilmek için yıllık yüzde 120 oranında faiz ödediği de belirtildi. Arkham'a göre CRV fiyatında yüzde 10'luk bir gerileme Egorov'un teminatlarının tasfiyesini tetikleyebilir.

Son olarak 2022 yılının Ağustos ayında Michael Egorov, üzerindeki borç yükünü hafifletmek amacıyla Aave dahil çeşitli DeFi platformlarındaki borçlarını kapatabilmek için 106 milyon adet CRV tokenını 46 milyon dolar karşılığında satışa çıkarmıştı.