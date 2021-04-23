Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş

2 milyar dolarlık kripto para ile Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşamış. İkilinin birlikte eğlendikleri anlara ilişkin videolar internete düşerken, ilişkinin kıskançlık yüzünden noktalandığı öğrenildi.

Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtı. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken Özer'in hayatına dair bilinmeyenler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ İLE AŞK YAŞAMIŞ

"Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olayının baş faili Faruk Fatih Özer'in bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem ile Faruk Fatih Özer'in kıskançlık nedeniyle ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

"ÇOK KISKANÇTI, O YÜZDEN AYRILDIK"

Konuyla ilgili Erol Köse'ye değerlendirmelerde bulunan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi. Ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

İşte Kripto Tosuncuk'un aşk yaşadığı Eslem;