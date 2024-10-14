Trust Wallet nedir, nasıl kullanılır? Trust Wallet Token (TWT) nasıl alınır?

2018'de yılında Binance tarafından satın alınan kripto cüzdanı Trust Wallet merak konusu oldu. Yatırımcılar bu popüler kripto cüzdanı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Trust Wallet nedir, nasıl kullanılır? Trust Wallet Token (TWT) nasıl alınır? İşte detaylar…

Trust Wallet nedir?

Trust Wallet 2017 yılında Ukraynalı yazılım geliştiricisi Viktor Radchenko tarafından kuruldu. Radchenko bir röportajında, cüzdanı oluşturma motivasyonlarının kriptoyu daha erişilebilir hale getirmek olduğunu ve tokenlarını telefonunda saklamak için bir yol istediğini açıkladı. Trust Wallet'ın ilk sürümü, çalışmaya başladıktan sadece iki hafta sonra piyasaya sürüldü.

Başlangıçta Trust Wallet, Ethereum blok zincirinde ERC-20 ve ERC-223 tokenlerini saklamak için basit bir cüzdan olarak tasarlanmıştı. Ancak, kripto para piyasası genişledikçe ve çeşitlendikçe, Solana gibi ek blok zincirlerini ve tokenlarını desteklemek için büyüyen işlevselliği de arttı.

Temmuz 2018'de Trust Wallet, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance tarafından satın alındı ve cüzdanı borsanın resmi ağ içi cüzdanı haline getirdi. Bu satın alma, Trust Wallet'ın Binance'in ekosistemiyle entegre olmasını ve Binance kullanıcılarına zincir üzerinde bir mobil cüzdan sunmasını sağladı. Satın alma işleminden bu yana Trust Wallet gelişmeye devam etti ve birden fazla blok zinciri, merkeziyetsiz uygulamalar ve staking özellikleri için destek ekledi.

2022 yılında Radchenko, ailesine odaklanmak için Trust Wallet CEO'luğundan istifa etti ve yerine Binance'in eski Pazarlama Başkan Yardımcısı Eowyn Chen getirildi.

2023'te Trust Wallet, Moonpay ve Ramp ile ortaklık kurarak kullanıcılara fiat çıkış ve giriş rampaları sağladı. Ayrıca doğrudan uygulama içinde fiata dönüşüme izin verdi.

Trust Wallet ne işe yarar?

Trust Wallet, dijital varlıkları yönetmek için onu çok yönlü bir araç haline getiren çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Trust Wallet, 100'den fazla blok zincirinden 10 milyondan fazla token'ı desteklediğini iddia etmektedir ve bu da onu mevcut en kapsamlı cüzdanlardan biri haline getirmektedir.

Dijital varlıkların gönderilmesi, alınması ve saklanması gibi temel cüzdan özelliklerine ek olarak, uygulamanın çeşitli merkezi olmayan borsalarla entegrasyonu, kullanıcıların doğrudan uygulama içinden kripto para ticareti ve takası yapmasına olanak tanır.

Trust Wallet ayrıca, kullanıcıların merkezi olmayan uygulamalarla doğrudan cüzdanlarından etkileşime girmelerine olanak tanıyan yerleşik bir Dapp tarayıcısı içerir. Bu, özellikle merkezi olmayan finans DeFi faaliyetlerine katılmak için kullanışlıdır.

Ayrıca Trust Wallet, kullanıcıların belirli kripto paraları doğrudan cüzdanlarından stake etmelerini ve ek tokenlar olarak ödüller kazanmalarını sağlar. Cüzdan ayrıca NFT'lerin depolanmasını ve yönetimini de destekler. Moonpay ve Ramp ile entegrasyonları sayesinde Trust Wallet, doğrudan uygulama içinden fiat ile kripto alımlarını da destekler.

Güvenlik özellikleri açısından, uygulama biyometrik kimlik doğrulama ve kullanıcıları dolandırıcılıklardan korumaya yardımcı olmak için potansiyel olarak riskli işlemler hakkında uyarılar sağlayan yerleşik bir güvenlik tarayıcısı sunar.

Trust Wallet nasıl kullanılır?

İlk olarak, kullanıcıların Google Play Store ve Apple App Store'da ücretsiz olan uygulamayı veya tarayıcı uzantısını indirmeleri gerekir. Uygulamayı seçtikleri cihaza yükledikten sonra, kullanıcılar yeni bir cüzdan oluşturmak için talimatları takip edebilirler.

Trust Wallet daha sonra, kullanıcıların cihazlarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda cüzdanlarını kurtarmanın tek yolu olduğu için güvenli bir şekilde saklamaları gereken 12 kelimelik bir kurtarma şifresi oluşturacaktır.

Cüzdanı oluşturduktan sonra, kullanıcılar biyometrik kimlik doğrulamayı (parmak izi veya yüz tanıma) etkinleştirerek ve bir parola belirleyerek güvenliği artırabilirler.

Cüzdan kurulduktan sonra, kullanıcılar uygulama üzerinden satın alarak, başka bir cüzdandan alarak veya bir borsadan aktararak kripto para ekleyebilirler.

Trust Wallet Token (TWT) nedir?

Trust Wallet Token 2020 yılında piyasaya sürülmüştür ve Trust Wallet ekosistemi içinde yerel yardımcı token olarak hizmet vermektedir. TWT sahipleri, hangi blok zincirlerinin desteklenmesi gerektiği gibi konularda oy kullanarak platformun geleceğini etkilemenin yanı sıra indirimlere, ödeme seçeneklerine ve diğer avantajlara erişim sağlayarak yönetişim kararlarına katılabilir.

Trust Wallet güvenli mi?

Trust Wallet genel olarak güvenli kabul edilse de, kullanıcılar özel anahtarlarından tek başlarına sorumlu olduklarından, gözetim altında olmayan cüzdanları kullanmanın bazı riskleri vardır. 12 kelimelik kurtarma cümlesini kaybetmek, cüzdana ve içinde saklanan fonlara erişimi kaybetmek anlamına gelir.

Kullanıcıların ayrıca, kötü niyetli kişilerin meşru varlıklar gibi davranarak özel anahtarları veya kurtarma ifadelerini çalmaya çalıştığı kimlik avı saldırılarına karşı da dikkatli olmaları gerekmektedir.