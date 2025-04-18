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Solana enflasyonu için sürpriz teklif: Onaylayıcılar karar verecek

Solana enflasyonu için sürpriz teklif: Onaylayıcılar karar verecek
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Kripto araştırma firması Galaxy Research, Solana ağındaki enflasyon oranını düşürmek için yeni bir oylama modeli öneriyor. Bu model, geleneksel evet/hayır yaklaşımları yerine birden fazla deflasyon oranına oy verme olanağı tanıyarak ortalama bir sonuç ortaya koymayı hedefliyor.

Kripto araştırma firması Galaxy Research, Solana'daki enflasyon oranına dair tartışmaları sonlandırmak amacıyla yenilikçi bir oylama yöntemi önerdi. Teklif, onaylayıcıların farklı deflasyon seviyelerine aynı anda oy kullanabileceği bir sistemle sonuçları ağırlıklı ortalamaya bağlamayı öngörüyor. Topluluğun, sabit ve öngörülebilir bir enflasyon eğrisi istemesi bu çalışmanın temel motivasyonu olarak gösteriliyor.

Solana'ya Çoklu Seçimli Oylama Modeliyle Piyasa Odaklı Bir Yaklaşım

Galaxy Research tarafından kısa bir süre önce sunulan yeni öneri, "Çoklu Seçim Pay Ağırlığı Toplama" (MESA) adıyla anılıyor ve Solana'nın yerel tokenı SOL'un enflasyon oranını düşürmeyi amaçlıyor. Klasik evet/hayır oylamalarının yeterince esnek olmaması nedeniyle geliştirilen bu sistem, onaylayıcıların birden fazla deflasyon oranına aynı anda oy verebilmesine olanak tanıyor. Ardından oyların ağırlıklı ortalaması alınarak ortaya çıkan sonuç, geçerli emisyon oranı haline geliyor.

Bu yaklaşımın, topluluk içinde enflasyonun azaltılması gerektiğine dair mevcut mutabakata rağmen önceki ikili oylamada (SIMD-228) yaşanan fikir birliği sorununu çözmesi bekleniyor. SIMD-228'de öngörülen sabit programlı enflasyon mekanizmasının, daha dinamik ve piyasa temelli bir modele dönüştürülmesi planlanıyordu. Yeni teklifte ise yüzde 1,5'lik nihai enflasyon hedefi korunarak, çeşitli deflasyon oranları arasından yeterli oy toplayan oranların ortalamasının esas alınması öngörülüyor.

Sistemin örnek kullanımında, katılımcıların farklı yüzdelerde deflasyon seçeneklerine oy vermesi söz konusu. Örneğin, yüzde 5 değişiklik yapmama ve yüzde 15'te kalma yönünde belirli bir katılım olursa, diğer katılımcılar yüzde 30 deflasyon ya da yüzde 33 deflasyon gibi seçeneklere oy vererek sonuçta ortalama bir orana ulaşabilecek. Amaç, belirli bir süre sonunda yüzde 1,5 düzeyine inen bir enflasyon yapısı oluşturmak.

Mevcut mekanizma gereği, Solana ağındaki enflasyon her yıl yüzde 15 oranında azalarak yüzde 1,5 seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Piyasa verilerine göre Solana'nın mevcut yıllık enflasyon oranı yüzde 4,6 düzeyinde seyrediyor. Toplam arzın yüzde 64,7'sinin (yaklaşık 387 milyon SOL) stake edildiği belirtiliyor. Galaxy Research, bu öneriyle belirli bir oranı dayatmaktan ziyade topluluğun piyasa eğilimlerini yansıtan bir uzlaşı sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Ayrıca Galaxy'nin iştiraki Galaxy Strategic Opportunities, Solana doğrulayıcı ve stake etme hizmetleri sunarak Solana Blockchain ağına katkıda bulunuyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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