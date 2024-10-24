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Rug Pull Türkçe anlamı nedir, ne demek? Rug Pull nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir?

Rug Pull Türkçe anlamı nedir, ne demek? Rug Pull nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir?
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Kripto ekosisteminde pek çok terim bulunur. Eski yatırımcıların pek çoğu bu terimlerin ne anlama geldiğini bilse de özellikle yeni yatırımcılar terminolojiye aşina olmayabilir. Kriptoda popüler olan kavramlardan Rug Pull ile ilgili "Rug Pull Türkçe anlamı nedir, ne demek? Rug Pull nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Direkt olarak Türkçe çevirisi "halı çekmek" olan Rug Pull için araştırmalar hız kazandı. Bu yöntemle bugüne dek milyon dolarları bulan dolandırıcılıklar gerçekleştirildi. Peki, Rug Pull Türkçe anlamı nedir, ne demek? Rug Pull nasıl yapılır? İşte detaylar...

Rug Pull Türkçe anlamı nedir, ne demek?

Kripto para piyasasında sıkça karşılaşılan "Rug Pull", kötü niyetli geliştiriciler tarafından uygulanan bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntemle projelerin değeri artırıldıktan sonra, işlem yapma imkanının sona erdirilmesiyle yatırımcıların paraları ele geçiriliyor. Ardından geliştiriciler, topladıkları fonlarla kayıplara karışıyor.

"Rug Pull" terimi, bir token ya da projenin aniden kapatılması ya da sahiplerinin tüm fonları çekmesi anlamına geliyor. Bu durum, yatırımcılar açısından büyük maddi kayıplara yol açabiliyor.

Kelime anlamı "halıyı çekmek" olan Rug Pull, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ve merkeziyetsiz borsalarda sıkça yaşanıyor. Nitekim, 2021 yılında bu yöntemle 10 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştiği biliniyor.

Rug Pull çeşitleri nelerdir?

Kripto para dünyasında üç ana rug pull yöntemi öne çıkıyor. Bu yöntemler; likiditenin sıfırlanması, satış emirlerinin sınırlandırılması ve dump olarak biliniyor.

Likiditenin sıfırlanması, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri. Bu yöntemde, proje normal ve cazip bir yatırım fırsatı gibi gösterilerek yatırımcılar çekilir. Yeterli likidite sağlandığında, dolandırıcılar likidite havuzunu boşaltarak ellerindeki token'ları yüksek fiyattan satar ve ardından ortadan kaybolurlar.

Satış emirlerinin sınırlandırılması yönteminde ise geliştiriciler, yalnızca kendilerinin token'ları satabilmesi için özel bir kod hazırlar. Kripto paranın fiyatı yükseldiğinde, yatırımcılar token'larını satmak istediklerinde bu kod tarafından engellenir ve kar elde etmeleri mümkün olmaz.

Dump yönteminde ise geliştiriciler, ellerinde bulundurdukları yüksek miktardaki token'ları hızla satarak kripto paranın değerini düşürürler. Bu hareket, yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına neden olabilir.

Rug Pull nasıl yapılır?

Rug pull planlayan kişiler, genellikle bir proje veya token oluşturup yatırımcıları çekmeye çalışır. Yeterli yatırım toplandıktan sonra projeyi kapatarak ya da parayı çekmek için özel bir mekanizma kurarak ortadan kaybolurlar. Bu tür dolandırıcılıklar, yasal açıdan ciddi sorumluluklar ve riskler taşır.

Rug Pull nasıl anlaşılır?

Pek çok güvenilir proje, fonlama sonrasında elde edilen gelirleri belli bir süre kilitleyerek yatırımcılarına güven vermeyi tercih ediyor. Ancak dolandırıcılık amacı taşıyan projeler, bu adımı atlamayı seçerek likiditeyi serbest bırakıyor. Bu durum, fonlarla kaçmayı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla, bir projenin güvenli olup olmadığını değerlendirmenin yollarından biri, likiditenin kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmekten geçiyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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