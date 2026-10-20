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Revolut kriptoda büyümek için yeni lisans aldı

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Revolut kriptoda büyümek için yeni lisans aldı
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Revolut, kripto hizmetlerini uluslararası pazarlara genişletmek için Cebelitarık'tan lisans aldı. Yetkilendirme, yeni kurulan bir şirket üzerinden kullanılacak. Hizmetlerin hangi ülkelere açılacağı ve ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Şirketin açıklamasına göre Cebelitarık Finansal Hizmetler Komisyonu, Revolut Global Digital Assets Limited'e dağıtık defter teknolojisi hizmet sağlayıcısı lisansı verdi. Yeni kuruluş, grubun mevcut Birleşik Krallık ve Avrupa faaliyetlerinin yanında uluslararası kripto operasyonlarını destekleyecek.

Revolut'un kripto faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi Emil Urmashin, yetkilendirmenin şirketin düzenleyici kurallara uyum yaklaşımını yansıttığını belirtti. Lisansın alınması, hedeflenen yeni pazarlarda hizmetlerin aynı anda kullanıma açıldığı anlamına gelmiyor.

KRİPTO HİZMETLERİNİ FARKLI ŞİRKETLER YÜRÜTÜYOR

Revolut, Birleşik Krallık'taki kripto hizmetlerini Revolut Ltd üzerinden sunuyor. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki faaliyetler ise Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında çalışan Revolut Digital Assets Europe Ltd tarafından yürütülüyor.

Cebelitarık'taki yeni şirket, bu yapıya uluslararası büyüme için ekleniyor. Revolut, dünya genelinde 80 milyondan fazla bireysel müşterisi ve 16 milyonu aşan kripto kullanıcısı bulunduğunu bildiriyor. Bu rakamlar grubun mevcut kullanıcılarını gösteriyor, yeni lisansla kazanılan müşterileri ifade etmiyor.

Şirket, yeni kuruluşun hizmet vereceği bölgeleri ve ürünlerin kullanıma açılma ayrıntılarını daha sonra duyuracağını belirtiyor. Açıklamada ülke listesi ve kesin başlangıç takvimi yer almıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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