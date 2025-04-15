Kripto dünyasında endişe büyüyor: Terra Luna senaryosu tekrar mı yaşanıyor

Kripto piyasasında son dönemde yaşanan hızlı fiyat dalgalanmaları, yatırımcıları tedirgin ediyor. Mantra (OM) tokenındaki ani düşüş, Terra Luna'nın 2022'de yaşadığı çöküşle kıyaslanmaya başlandı. Ancak topluluktaki çoğu isim, bu iki durumun aynı kefeye konulamayacağını savunuyor.

Uzmanlar Mantra ve Terra Luna Arasındaki Temel Farklara Dikkat Çekiyor

Mantra'nın OM tokenı 13 Nisan'da yüzde 92 değer kaybederek 6 dolardan 0,52 dolara kadar geriledi. Piyasa verilerine göre, bu sert düşüş sonucunda kısa süre içinde 5,4 milyar dolar civarında piyasa değeri kayboldu. TerraClassicUSD (eski adıyla UST) ise benzer oranda bir düşüşü beş günde yaşamış ve 17,2 milyar dolar kaybetmişti. Terra Luna'nın çöküşü ise yavaş bir seyir izleyerek algoritmik stablecoin (değerini sabit tutmaya yönelik kripto varlık) yapısının bozulmasıyla sistemik bir krize dönüşmüştü.

Mantra topluluğundaki uzmanlara göre, iki proje arasında yüzeysel grafiğe dayanan benzerlik algısı gerçeği yansıtmıyor. Terra Luna'da algoritmik stablecoin mekanizmasının çökmesi, tüm ekosistemi zincirleme etkilemişti. Oysa Mantra tarafında henüz herhangi bir sistemik arıza ya da protokol temelli hata tespit edilmiş değil. Mantra'nın çöküşü, daha ziyade içeriden gelen yüksek miktarlı satışlar ve bunun yarattığı piyasa yapısı sorunlarıyla açıklanıyor.

Mantra ekibi, yaşanan sert düşüşün ardından şeffaflık vurgusu yaparak bir post-mortem raporu hazırladıklarını duyurdu. OM token ise çöküşün hemen ardından yüzde 200'ün üzerinde toparlanma yaşadı ve bu durum, proje içindeki topluluk inancının devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, Terra Luna çöküşünden farklı olarak Mantra'da herhangi bir akıllı sözleşme arızasının da saptanmadığına dikkat çekiyor.