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Just a Chill Guy (CHILLGUY) neden bugün yüzde 50 yükseldi?

Just a Chill Guy (CHILLGUY) neden bugün yüzde 50 yükseldi?
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Altcoin piyasasında hareketlilik yaşanırken popüler meme coinler arasında yer alan CHILLGUY fiyatında yüzde 50'lik sıçrama yaşandı. Kripto para yatırımcıları ise "Just a Chill Guy (CHILLGUY) neden bugün yüzde 50 yükseldi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

Küresel kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 3'lük bir artışla yeşile döndü ve toplam piyasa değeri 3,5 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş trendinde dikkat çeken isimlerden biri ise yüzde 50'ye yakın bir artış sergileyen meme coin Just a Chill Guy (CHILLGUY) oldu. Peki, bu yükselişin arkasında ne var ve CHILLGUY neden bir anda ilgi odağı haline geldi?

CHILLGUY fiyatında yüzde 50'lik sıçrama

İnternette popüler bir karakterden esinlenilerek oluşturulan Chill Guy (CHILLGUY) tokeni, 15 Kasım'daki lansmanından bu yana önemli bir yükseliş trendi yakaladı. Tokenin piyasa değeri, sadece 10 milyon dolardan 790 milyon dolara kadar çıktı ve şu anda yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.

CHILLGUY'un bu yükselişinin en büyük sebeplerinden biri Binance borsasında listeleneceği yönündeki spekülasyonlar. Sosyal medya platformlarında yayılan bu söylentiler, hem bireysel yatırımcıları hem de kripto balinalarını harekete geçirdi. Binance tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu beklenti, tokenin popülerliğini artırmış durumda.

Ayrıca, kripto balinalarının CHILLGUY üzerindeki etkisi oldukça büyük. Büyük yatırımcılar ve etkili kişiler, bu tokeni toplu halde satın alarak fiyat üzerinde önemli bir yukarı yönlü baskı yarattı.

CHILLGUY fiyat analizi

Şu anda CHILLGUY'un fiyatı 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyor ve mevcut ivme devam ederse daha fazla kazanç potansiyeli taşıyor. Nansen tarafından sağlanan zincir üstü verilere göre, son 24 saat içinde akıllı para girişleri 339 bin dolara ulaştı. Bu durum, büyük yatırımcıların tokena olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Eğer alımlar bu hızda devam ederse fiyatın 0,45 dolara kadar çıkması mümkün görünüyor. Ancak satış baskısının artması durumunda, tokenin fiyatı kritik destek seviyesi olan 0,18 doların altına düşebilir.

Artan ilgi ve spekülasyonlarla birlikte, CHILLGUY meme coin piyasasında yakından takip edilmesi gereken bir token haline geldi.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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