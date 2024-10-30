GLIF Airdrop ne zaman, nasıl alınır? GLIF token nedir?

Kripto ekosistemi yeni token haberleriyle genişliyor. Filecoin ağında yer alan Glif, yerel token'ını piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeniliğe paralel olarak ise toplamda 1 milyar arza sahip olan token'ın airdrop'u yapılacak. Yatırımcılar GLIF Airdropne zaman, nasıl alınır? GLIF token nedir? sorularının yanıtını merak ederken detaylar haberimizde...

GLIF AirDrop ne zaman, nasıl alınır?

Filecoin (FIL) üzerinde bir likit kiralama platformu ve ağın en büyük DeFi protokolü olan GLIF, yerel kripto para birimini piyasaya sürecek. Ayrıca airdrop için ayrılan 100 milyon token, uygun kullanıcılara dağıtılacak.

Glif geçen hafta yaptığı açıklamada, GLIF tokeninin toplam arzının 1 milyar olacağını ve bunun yüzde 10'unun - ya da 100 milyon tokenin - airdrop için ayrılacağını belirtmişti. Bu tokenler, en az 1 puana sahip GLIF puan sahiplerine 1:1 oranında dağıtılacak ve kullanılmayan tokenler topluluk ödül havuzuna geri dönecek. Glif, Airdrop alıcılarının tokenlerinin yüzde 25'ine hemen erişebileceğini, kalan yüzde 75'inin ise Filecoin ağının blok ödül yapısını yansıtacak şekilde 180 gün içinde doğrusal olarak hak kazanacağını söyledi. Hak edilmemiş tokenler yine de yönetim oylama ağırlığına dahil edilecek.

AirDrop yapılacak kesin tarih ise henüz açıklanmadı. Öte yandan Airdrop talep penceresi açıldıktan sonra 12 ay boyunca açık kalacaktır.

GLIF token nedir?

Glif, Filecoin ağı içinde bir likit kiralama platformu olarak çalışmakta ve FIL sahiplerinin FIL'lerini depolama madenciliği için Filecoin depolama sağlayıcılarına ödünç vererek ödüller kazanmalarını sağlamaktadır. Filfox ve DefiLlama verilerine göre, kilitli toplam değeri 124 milyon doların üzerinde olan Filecoin ekosistemindeki en büyük protokoldür.

Şirket ayrıca, GLIF DAO'yu temsil edecek ve GLIF token sahipleri tarafından yönetilecek sahipsiz bir varlık olan GLIF Vakfı'nın kurulduğunu da duyurdu.

Yüzde 10'luk GLIF airdrop'u yüzde 35'lik daha geniş "topluluk büyümesi" tahsisinden gelirken, kalan 250 milyon token ek topluluk büyüme çalışmaları için ayrıldı. Şirket, GLIF token sahiplerinin, yönetişim süreci aracılığıyla bu kalan yüzde 25'in dağıtımına ve kullanımına karar vererek topluluğun öncelikleri belirlemesine ve gelecekteki tahsisleri yönetmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Bunun yanı sıra Glif, Multicoin Capital, Big Brain Holdings ve Protocol Labs gibi yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Proje, bu yılın başlarında bir tohum finansman turunda 4,5 milyon dolar topladı.