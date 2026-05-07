Bitcoin balinaları uzun pozisyonda rekor kırdı

Zincir üstü süresiz vadeli işlem hacminde en büyük platform olan Hyperliquid'deki balina aktivitesi piyasa duyarlılığının önemli göstergelerinden biri olarak izleniyor. Platformdaki toplam balina pozisyonları yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve uzun pozisyon ağırlığı kısa pozisyonları hafif geçiyor. Bitcoin çarşamba günü kısa süreliğine 82 bin doları aşarak üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KISA POZİSYON TASFİYELERİ AĞIRLIK KAZANIYOR

Veriler türev borsalarında tasfiye ortamının nispeten sakin seyrettiğine işaret ediyor. Son bir ayda tasfiyelerin büyük bölümü kısa pozisyonlarda yoğunlaştı. Bu durum balinaların uzun pozisyon stratejisiyle örtüşüyor.

Bitcoin'in 30 günlük ortalama fonlama oranı art arda 67 gündür negatif bölgede seyrediyor ve bu on yılın en uzun negatif serisi olarak kayıtlara geçti. Bazı analistler uzayan negatif fonlama döneminin piyasa dibi sinyali olabileceğini savunuyor.

Öte yandan dünyanın en büyük kripto borsası Binance'teki uzun/kısa oranı 0,53 seviyesinde seyrediyor. Oranın 1'in altında kalması borsadaki hesapların çoğunluğunun düşüş yönünde pozisyon aldığını gösteriyor. Balinalar agresif biçimde uzun pozisyon açarken perakende yatırımcıların temkinli kaldığı görülüyor.