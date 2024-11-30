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Binance memecoin projeleri için yeni kriterler belirledi

Binance memecoin projeleri için yeni kriterler belirledi
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Kripto para borsası Binance'in pazarlama direktörü Rachel Conlan, memecoin projelerinin değerlendirilmesinde topluluk geri bildirimi ve kullanım alanının önemini vurguladı. Conlan, projelerin listelenmesi için hiçbir şeyin garanti olmadığını dile getirdi.

Kripto para ekosistemindeki memecoinlerin artan popülaritesi, projelerin inceleme süreçlerini daha önemli hale getiriyor. Binance CMO'su Rachel Conlan, proje değerlendirmelerinde izlenen yolu detaylandırdı.

Binance Memecoin Projelerinde Topluluk Geri Bildirimlerini Önemsiyor

Binance araştırma ekibi, memecoin projelerini çeşitli kriterlere göre değerlendirildiğini açıkladı. Proje kurucuları, yol haritası ve topluluk dinamikleri bu kriterlerin başında geliyor.

Conlan, kripto sektörünün önümüzdeki 18-24 ay içinde üstel bir büyüme göstereceğini öngörüyor. Bu büyüme sürecinde gerçek kullanım senaryolarına sahip projelerin önem kazanacağını belirtiyor.

Binance'in bu yaklaşımı, eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun memecoinlere yönelik eleştirileriyle paralellik gösteriyor. CZ, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide Blockchain teknolojisinin gerçek uygulamalar için kullanılması gerektiğini savunmuştu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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