Binance kurucusu kripto para kullanıcılarını uyardı

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Kripto para dünyasında güvenlik endişeleri artarken, sektörün deneyimli ismi Changpeng Zhao (CZ) kullanıcılara yol göstermeye devam ediyor. Birkaç yıl önce hazırladığı güvenlik rehberini Bybit hack olayı ışığında revize eden Zhao, kripto varlıkların güvenliğini sağlamak için kritik tavsiyelerde bulundu.

Kripto para borsası Bybit'e yapılan 1.4 milyar dolarlık Ethereum (ETH) hack saldırısının ardından CZ, kripto varlıklarını korumak isteyen kullanıcılar için güncellenmiş bir güvenlik rehberi paylaştı. Binance kurucusu ve eski CEO'su, özellikle yüksek değerli kripto varlıklara sahip kullanıcıların alması gereken önlemleri üç temel adımda anlattı.

CZ Kripto Para Güvenliği İçin Üç Altın Kuralı Paylaştı

Changpeng Zhao, X (eski adıyla Twitter) platformundaki milyonlarca takipçisine kripto güvenliği konusunda önemli bir mesaj iletti. Güvenlik bilinci ve hassasiyeti eksikliklerinden duyduğu endişeyi dile getiren CZ, mevcut güvenlik çözümlerinin karmaşıklığına da dikkat çekti.

CZ'nin üç temel tavsiyesi basit görünse de hayati önem taşıyor. İlk kural "başkalarının kripto varlıklarınızı çalmasını engelleyin" olarak açıklanıyor. Bu kapsamda güçlü şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama ve güvenilir platformlar kullanılması öneriliyor. İkinci adım olan "kendinizin kaybetmesini önleyin" ilkesi, özel anahtarların birden fazla güvenli yedeklenmesini ve donanım cüzdanlarının fiziksel güvenliğini kapsıyor. Son olarak "sevdiklerinize aktarmanın yolunu bulun" prensibi, kullanıcıların erişilemez hale gelmesi durumunda kripto varlıklarının yasal mirasçılara güvenli biçimde aktarılmasını sağlayacak planlar yapılmasını öneriyor.

Rehberde özellikle yedekleme stratejileri üzerinde duruluyor. CZ, donanım cüzdanı kullanımını ve çoklu yedekleme sistemlerini öneriyor. Ayrıca güvenilir merkezi borsaların kullanımı da tavsiyeler arasında yer alıyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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