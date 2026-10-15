Avustralya kripto borsalarına yeni kurallar hazırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), dijital varlık platformları ile varlıklar üzerindeki hakları tokenlerle kaydeden saklama platformları için bir düzenleme paketi yayımladı. Çalışma, nisanda kabul edilen dijital varlık yasasının uygulama hazırlığını oluşturuyor. Yeni standartlar henüz kesinleşmiş değil.

Kapsama giren işletmelerin Avustralya finansal hizmetler lisansı alması veya mevcut lisanslarını yeni faaliyetlerine uygun biçimde değiştirmesi gerekecek. Müşterilere sunulacak bilgilendirme belgeleri, platform kuralları, varlıkların korunması ve mali yeterlilik koşulları da bu çerçevede ele alınıyor.

SERMAYE İÇİN ÜÇ MODEL DEĞERLENDİRİLİYOR

ASIC, işletmelerin bulundurması gereken net maddi varlıklar için üç alternatif model öneriyor. İlk seçenekte, belirlenen koşulları karşılayan bir üçüncü taraf saklama düzenlemesi bulunmayan platformlar için 14 milyon Avustralya doları veya ortalama gelirin yüzde 10'undan yüksek olan tutar esas alınıyor.

Bu eşik, bütün kripto şirketlerine uygulanacak kesin bir sermaye şartı anlamına gelmiyor. Saklama hizmetinin nasıl sağlandığı, işletmenin faaliyetleri ve diğer model seçenekleri gerekli tutarı değiştirebiliyor. Kurum, farklı büyüklükteki işletmeler üzerindeki etkileri değerlendirerek nihai yaklaşımını belirleyecek.

Müşteri varlıklarının yurt dışında saklanmasına genel bir yasak önerilmiyor. Buna karşılık denetim, kayıt tutma ve risklerin müşterilere açıklanması gibi yükümlülükler öngörülüyor. Yurt dışındaki ana şirketin veya ilişkili kuruluşun iflası halinde varlıklara erişimin nasıl korunacağı da görüş istenen konular arasında bulunuyor.

PLATFORMLARIN KENDİ İŞLEMLERİNE SINIR GÜNDEMDE

Taslak, platformların kendi hesaplarına yaptığı işlemler ile müşteri emirleri arasındaki çıkar çatışmalarına da odaklanıyor. İş modeline göre değişebilen sınırlamaların yanında, belirli tokenlerin işlem görmesini etkileyebilecek ödeme ve menfaatlerin denetlenmesi hedefleniyor.

İşlem öncesi ve sonrasında daha açık bilgi sunulması, piyasa manipülasyonuna karşı kontroller ve müşteri varlıklarının saklandığı cüzdanlara ilişkin kayıtlar da önerilerde yer alıyor. Amaç, lisans koşullarını yalnız şirketin mali gücüyle sınırlamadan işlemlerin yürütülmesine ve varlıkların korunmasına da uygulamak.

ASIC, görüşleri 27 Kasım'a kadar kabul edecek. Nihai standart ve rehberlerin Mart 2027'de yayımlanması hedefleniyor. Kurumun son açıklamasına göre yeni yasal çerçeve 8 Nisan 2027'de başlayacak. Mevcut işletmelerin ilgili lisans başvurularını yapmak veya lisans değişikliği istemek için 7 Ekim 2027'ye kadar süresi olacak.