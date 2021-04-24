Son dakika gündem: KRİPTO PARA ŞİRKETİNE OPERASYON; 2 MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
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Son dakika gündem: KRİPTO PARA ŞİRKETİNE OPERASYON; 2 MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Son dakika gündem: KRİPTO PARA ŞİRKETİNE OPERASYON; 2 MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ali Çağlar TINBEK / Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi.

Ali Çağlar TINBEK/ Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi.

Kripto para şirketi 'Thodex'in hesaplarına erişilememesi ve şirket sahibi Fatih Faruk Özer'in, yurt dışına kaçması üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişiden 65'i gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi. Firmanın muhasebe müdürünün ise aranan kişiler arasında olduğu belirtildi. 

KIZ KARDEŞİ DE FİRMADA ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan, firari Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer'in de firmada çalıştığı kaydedildi. Firari Fatih Faruk Özer başta olmak üzere kız kardeşi Serap Özer, ağabeyi Güven Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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