Gateio Hong Kong'da Faaliyetlerini Durduruyor

Kripto borsası Gate.io'nun Hong Kong kolu Gate.HK, faaliyetlerini durdurma kararı alarak lisans başvurusunu geri çekti. Şirket, kullanıcılarını 28 Ağustos'a kadar varlıklarını çekmeye çağırırken platformda büyük bir revizyon yapılacağını duyurdu. Bu hamle, Hong Kong'daki kripto ticaret platformları arasında yeni bir belirsizlik yarattı.

GateHK'dan Sürpriz Karar Kullanıcılar Varlıklarını Çekmeye Çağrıldı

Kripto para borsası Gate.io'nun Hong Kong'daki iştiraki Gate.HK, bölgedeki operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını ve sanal varlık ticaret platformu lisans başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, mevcut platformda kapsamlı bir revizyon yapılacağı belirtilirken, kullanıcıların 28 Ağustos tarihine kadar varlıklarını çekmeleri istendi.

Gate.HK, yeni kullanıcı kayıtlarını ve para yatırma işlemlerini anında durdurma kararı alırken, 28 Mayıs tarihi itibarıyla Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana, Polkadot, Polygon, Uniswap ve USDT gibi popüler kripto paraları listeden çıkaracağını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamada, "Gate.HK, bahsi geçen revizyon üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. İlerleyen dönemde Hong Kong'daki faaliyetlerimize devam etmeyi ve gerekli lisansları elde ettikten sonra sanal varlık ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2023 yılının Mayıs ayında resmi olarak faaliyete geçen ticaret platformu, Şubat ayında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na (SFC) sanal varlık ticaret platformu lisansı için başvuruda bulunmuştu. Ancak 22 Mayıs tarihinde bu başvurusunu geri çekti. SFC'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başvurunun geri çekilme nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

SFC tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan kripto ticaret platformlarının, Hong Kong'daki faaliyetlerini 31 Mayıs tarihine kadar veya daha sonra yapılacak bir bildirimden itibaren üç ay içinde sonlandırmaları gerekmektedir.

Birçok uluslararası kripto para borsası, Hong Kong'da perakende ticaret lisansı almak için başvuru yaptı. SFC'nin web sitesindeki bilgilere göre, OKX, Bybit, Bullish ve Crypto.com gibi 20 kripto şirketinin başvuruları şu anda resmi olarak inceleme aşamasında bulunuyor.

Geçtiğimiz ay, Binance ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kripto platformu olan HKVAEX, 28 Mart tarihinde lisans başvurusunu geri çektikten sonra kapandığını duyurmuş ve 1 Mayıs tarihi itibarıyla resmi olarak faaliyetlerine son vermişti.

Öte yandan, HTX'in Hong Kong'daki iştiraki Huobi HK, geçen hafta lisans başvurusunu ikinci kez geri çekerek, borsanın bölgede yasal olarak faaliyet gösterip gösteremeyeceği konusunda belirsizliklere sebep oldu.