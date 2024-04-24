Changpeng Zhao, Binance Hataları İçin Özür Diledi ve Geleceğe Dair Planlarını Açıkladı

Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, ABD yargısına gönderdiği özür mektubuyla kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle yanlış kararlar aldığını kabul etti. Zhao mektubunda, Binance'in ilk günlerinin kaotik koşullarını anlatarak, uygun düzenlemeler yapmamış olmanın mazeretinin olmadığını belirtti. Zhao ayrıca, gelecekte hastalıkların tedavisine ve eğitime yönelik projelere destek verme planlarını duyurdu.

Binance'in Eski CEO'su Geçmiş Hatalarını Açıkladı

Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi'ndeki Yargıç Richard A. Jones'a hitaben yazdığı mektupta kripto borsası CEO'luğu dönemindeki hatalarından dolayı özürlerini iletti. Zhao bu mektubunda, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri bağlamında aldığı yanlış kararlar nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

2 Şubat'ta yazılan bu özür mektubunda Zhao, "Binance'in başında geçirdiğim süre zarfında daha iyi düzenlemelere odaklanmalıydım; ancak, ne yazık ki gereken adımları atmadım. Uygun denetim mekanizmalarını kurmamak için hiçbir mazeretim olamaz." ifadelerini kullandı.

Binance'in ilk günlerindeki kaotik ortamı hatırlatan Zhao, borsanın şu anda ABD dışında faaliyet gösteren diğer tüm platformlar arasında en katı kara para aklama önlemlerine sahip olduğunu savundu. Zhao ayrıca ailesinden, dostlarından, çalışma arkadaşlarından ve kripto topluluğundan özür dilediğini belirtti ve kendisi için gönderilen 161 destek mektubundan aldığı desteği de vurguladı.

Bu destekçiler arasında eski ABD Senatörü ve Çin Büyükelçisi Max Baucus, Bitcoin teknoloji firması JAN3 CEO'su Samson Mow, Primitive Ventures'ın Kurucu Ortağı Dovey Wan, Bitfury'nin kurucusu Val Vavilov ve Binance'in kurucu ortağı Yi He gibi isimler bulunuyor.

Zhao, ilerleyen zamanlarda hastalıkların tedavisine katkıda bulunacak araştırma laboratuvarları ve gençlere yönelik eğitim programlarına yatırım yapmayı planladığını söyledi. Zhao ayrıca Mart ayında herkese açık, ücretsiz bir eğitim platformu olan Giggle Academy'yi hayata geçirdiğini açıkladı.

Son olarak Zhao mektubunda, "Karşı karşıya kaldığım bu durumdan ötürü duyduğum pişmanlığı kelimelerle ifade etmek güç. Bu tür bir durumla bir daha asla karşılaşmayacağım konusunda sizlere güvence veriyorum. Bundan sonraki hayatımı herkesin gurur duyacağı bir şekilde sürdüreceğime dair söz veriyorum." diyerek sözlerini noktaladı.