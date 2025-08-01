BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!
BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden mutfak ürünlerine, oyuncaktan ev eşyalarına kadar yüzlerce ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor.
1 Ağustos BİM aktüel ürünleri neler? Hangi teknolojik ürünler indirimde? Vatandaşlar, 1 Ağustos Cuma günü BİM aktüel ürünlerini merak ediyor. Alışveriş tutkunları hangi ürünlerin indirime gireceğini araştırıyor. Peki, 1 Ağustos BİM Cuma aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
TCL 65 İnç 4K HDR Google TV – 29.900 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV – 12.450 TL
OMIX X6 Cep Telefonu (6GB / 128GB) – 5.750 TL
RAZER Blackshark V2 X Oyuncu Kulaklığı – 2.190 TL
TCL Portatif Klima (9000 BTU) – 13.990 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 3.750 TL
Fakir Islak Kuru Dikey Süpürge – 4.990 TL
Fakir El Süpürgesi – 1.749 TL
Fakir Buharlı Ütü – 990 TL
Fakir El Mikseri – 990 TL
Mini Ütü (Ritus) – 890 TL
KUMTEL Mutfak Robotu – 1.250 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi – 749 TL
Fakir Çay Makinesi (TEA MORE) – 1.190 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi (KAAVE MONO) – 990 TL
KUMTEL Dijital Cam Baskül – 249 TL
Akülü Renegade ATV – 25.990 TL
Akülü Chevrolet Camaro – 20.000 TL
Akülü Range Rover – 20.000 TL
Akülü Volvo Kepçe – 32.500 TL
Hot Wheels Monster Trucks – 79 TL
Barbie Bebekler (Farklı çeşitler) – 249 TL
Çek Bırak Oyuncak Arabalar – 129 TL
Ördekli Balık Tutma Oyunu – 159 TL
Paşabahçe Madlen Servis Tabağı – 269 TL
Lavinia Kase (1500 cc) – 219 TL
Beykoz 6'lı Çay Bardağı (130 cc) – 249 TL
Keramika 6 Kişilik Fincan Seti – 399 TL
Keramika Ahşap Kapaklı Baharatlık 3'lü – 279 TL
Cam Baharatlık (244 cc) – 29 TL
Benante Kupa & Çerezlik Seti – 229 TL
Erişte/Makarna Makinesi – 789 TL
Emaye Tencere ve Ürünler (14 cm) – 249 TL
Krom Sini (65 cm) – 279 TL
Güveç Tencere (24 cm) – 109 TL
Dolma Kapağı – 49 TL
Yuv. Saklama Kapları (Farklı Boyutlar) – 45 TL'den başlayan fiyatlarla
Mottolu Matara (530 ml) – 99 TL
Ayarlanabilir Çelik Süzgeç – 459 TL
Quick Chef Pratik Doğrayıcı & Bıçak Bileyici – 249-259 TL
Organizer Kahvaltılık Seti (7 Parça) – 229 TL
Diamond Kek Fanusu (27 cm) – 179 TL
Yeşillik Saklama Kabı (1700 ml) – 89 TL
Bas Aç Çöp Kovası (11 L) – 209 TL
Mandal & Askı Setleri – 35 TL / 59 TL