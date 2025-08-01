BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!
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BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden mutfak ürünlerine, oyuncaktan ev eşyalarına kadar yüzlerce ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

1 Ağustos BİM aktüel ürünleri neler? Hangi teknolojik ürünler indirimde? Vatandaşlar, 1 Ağustos Cuma günü BİM aktüel ürünlerini merak ediyor. Alışveriş tutkunları hangi ürünlerin indirime gireceğini araştırıyor. Peki, 1 Ağustos BİM Cuma aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

TCL 65 İnç 4K HDR Google TV – 29.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV – 12.450 TL

OMIX X6 Cep Telefonu (6GB / 128GB) – 5.750 TL

RAZER Blackshark V2 X Oyuncu Kulaklığı – 2.190 TL

TCL Portatif Klima (9000 BTU) – 13.990 TL

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 3.750 TL

Fakir Islak Kuru Dikey Süpürge – 4.990 TL

Fakir El Süpürgesi – 1.749 TL

Fakir Buharlı Ütü – 990 TL

Fakir El Mikseri – 990 TL

Mini Ütü (Ritus) – 890 TL

KUMTEL Mutfak Robotu – 1.250 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi – 749 TL

Fakir Çay Makinesi (TEA MORE) – 1.190 TL

Fakir Türk Kahvesi Makinesi (KAAVE MONO) – 990 TL

KUMTEL Dijital Cam Baskül – 249 TL

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

Akülü Renegade ATV – 25.990 TL

Akülü Chevrolet Camaro – 20.000 TL

Akülü Range Rover – 20.000 TL

Akülü Volvo Kepçe – 32.500 TL

Hot Wheels Monster Trucks – 79 TL

Barbie Bebekler (Farklı çeşitler) – 249 TL

Çek Bırak Oyuncak Arabalar – 129 TL

Ördekli Balık Tutma Oyunu – 159 TL

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

Paşabahçe Madlen Servis Tabağı – 269 TL

Lavinia Kase (1500 cc) – 219 TL

Beykoz 6'lı Çay Bardağı (130 cc) – 249 TL

Keramika 6 Kişilik Fincan Seti – 399 TL

Keramika Ahşap Kapaklı Baharatlık 3'lü – 279 TL

Cam Baharatlık (244 cc) – 29 TL

Benante Kupa & Çerezlik Seti – 229 TL

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

Erişte/Makarna Makinesi – 789 TL

Emaye Tencere ve Ürünler (14 cm) – 249 TL

Krom Sini (65 cm) – 279 TL

Güveç Tencere (24 cm) – 109 TL

Dolma Kapağı – 49 TL

Yuv. Saklama Kapları (Farklı Boyutlar) – 45 TL'den başlayan fiyatlarla

BİM 1 Ağustos aktüel ürünler neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM televizyon kampanyası!

Mottolu Matara (530 ml) – 99 TL

Ayarlanabilir Çelik Süzgeç – 459 TL

Quick Chef Pratik Doğrayıcı & Bıçak Bileyici – 249-259 TL

Organizer Kahvaltılık Seti (7 Parça) – 229 TL

Diamond Kek Fanusu (27 cm) – 179 TL

Yeşillik Saklama Kabı (1700 ml) – 89 TL

Bas Aç Çöp Kovası (11 L) – 209 TL

Mandal & Askı Setleri – 35 TL / 59 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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