Ön satış nedir coin? Halka arz nedir? Coinde ön satış ne demek? Ön satış nasıl yapılır? Halka arz ne demektir?

Ön satış ne demek? Ön satış nedir? Halka arz ve ön satış arasındaki fark nedir? Coin'de ön satış ne demektir? İşte tüm detaylar...

ÖN SATIŞ NEDİR?

Ön satış, bir ürün piyasaya sürülmeden alınan siparişe verilen isimdir. Coinde ön satış ise coin çıkmadan önce yani coinin halka arzı olmadan önce, piyasaya sürülmeden önce coin bazında alınan siparişe denilir. Bir diğer örnek ise bilet sektöründe biletler çıkmadan yani biletlerin halka satışı açılmadan önce ilk olarak belirli bir gruba biletlerin satılması ön satış olarak ifade edilmektedir.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir :

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.

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