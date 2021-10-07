Dünyada en çok bilinen kripto para birimlerinden olan Ethereum (ETH), milyonlarca insanın alım - satım yaptığı büyük bir hacime ulaştı ve son yılların gündem konusu oldu. İnsanlar, Ethereum (ETH) nedir? Ethereum - Bitcoin farkı nedir, karşılaştırması? Ethereum güvenli midir? sorularını araştırıyor. Peki, Ethereum (ETH) nedir? Ethereum - Bitcoin farkı nedir, karşılaştırması? Ethereum güvenli midir? İşte ayrıntılar haberimizde...

ETHEREUM (ETH) NEDİR?

Ethereum akıllı kontrat özelliği olan, merkeziyetsiz ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahiptir.

Ethereum, 2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından yeni nesil bir blokzinciri olarak önerilmiştir. Ethereum'un geliştirilmesi için gereken maddi kaynak 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında kitle fonlaması yöntemiyle internet üzerinden toplanmıştır. Ethereum, 30 Temmuz 2015'te, 11.9 milyon coin "ön madencilik" ile önceden üretilerek hayata geçirildi.

Ether ya da kısa adıyla ETH, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, cüzdanlar arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. "Gas", kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum'un değeri 2017 yılında %13,000 büyüdü.

Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

ETHEREUM - BİTCOİN FARKI NEDİR? ETHEREUM - BİTCOİN KARŞILAŞTIRMASI!

Ethereum'un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır.

Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer.

Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC'lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır.

Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde "gaz" olarak bilinir) ile farklılık gösterir.

Ethereum gaz ünitelerinin her birinin bir işlemde belirtilebilecek bir fiyatı vardır. Bu, tipik olarak Gwei olarak ölçülür. Bitcoin işlemleri genellikle Satoshi'nin bayt başına belirttiği ücretlere sahiptir.

İşlem ücretleri, genellikle Ethereum için Bitcoin'den daha düşüktür. Aralık 2017'de, Ethereum'un ortalama işlem ücreti, 0.33 dolara karşılık gelirken, Bitcoin için bu değer 23 dolara karşılık gelmiştir.

Ethereum, Wei'deki değerlerin hesaplardan geçirildiği ve başka bir hesaba aktarıldığı bir hesap sistemi kullanır.

Ethereum'un, Proof-of-Stake'e (ortadaki para kanıtı) transfer edilmesi planlanılıyor. Bu günlerde Ethereum, Proof-of-Work (iş kanıtı) ve Proof-of-Stake arasında melezdir.

ETHEREUM GÜVENLİ MİDİR?

Ethereum, Bitcoin'in ardından en popüler kripto para birimidir. Teknik olarak, Ethereum bir tür blok zinciri teknolojisidir ve Ether, Ethereum blok zincirinde barındırılan bir "coin"dir.

Bitcoin veya Dogecoin ile yatırım yapmak gibi coin satın alarak Ether'e yatırım yapabilirsiniz. Ethereum blok zinciri teknolojisine doğrudan yatırım yapmak bugün için mümkün değildir. Fakat Ether satın aldığınızda arkasındaki blok zincir temelini de desteklemiş olursunuz. Farklı bir seçenek olarak ise Ethereum blok zincirini kullanan şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Ethereum büyümeye devam ederse, bu şirketler de gelişecektir.

Ethereum'un en büyük avantajı, bir kripto para birimi olmasının ötesinde farklı uygulamalara sahip olmasıdır. Örneğin, Ethereum; bir Non-Fungible Token (NFT), yani en kısa tanımıyla bir eşi daha bulunmayan dijital varlıkların arkasındaki blok zinciridir ve merkezi olmayan finansın temelidir. NFT'ler, koleksiyoner ürünlerinden sanal oyun içeriklerine ve dijital mülklere kadar, bir benzeri daha olmayan dijital varlıkları temsil etmektedir. Blockchain teknolojisi, birçok iş alanında devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve Ethereum, blockchain alanındaki en büyük oyunculardan biridir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ether, Bitcoin kadar popüler olmasa da, destekçilerinin gözünde büyük bir potansiyele sahiptir. Aynı geçmişe sahip olmadığı için Bitcoin'den daha riskli kabul edilmeli ancak sahip olduğu bu risk nedeniyle daha yüksek getiri potansiyelinin olduğu da akılda tutulmalıdır.

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