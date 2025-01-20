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Hilvan'da Kaçak Elektrik İle Kripto Para Üretimi Tespit Edildi

Hilvan'da Kaçak Elektrik İle Kripto Para Üretimi Tespit Edildi
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, yapay zeka ve dron kullanılarak kaçak elektrikle kripto para üretimi yapan bir tesis belirlendi. Tesisin günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiği ve hukuki işlem başlatıldığı açıklandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan tesis, yapay zeka ve dronla tespit edildi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirket, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürütülen yapay zeka ve dron destekli çalışmalarda, kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran ekipler, kaçak düzeneğin günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiğini tespit etti.

Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan şirket, sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi
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