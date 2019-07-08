DHA DIŞ- Yeni nesil, kripto para satın almayı düşünmüyor

Günümüzde gençler yetişkinler kadar kripto para satın alarak yatırım yapmaya ilgi duymuyor.

Business Insider internet sitesinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Z jenerasyonu olarak adlandırılan 13-21 yaş aralığındaki gençler, kripto paralara çok ilgi duymamakla birlikte, yakın zamanda satın almayı düşünmüyor.

Anket şirketi Survey Monkey'in ortağı Cint tarafından 13-21 yaş aralığındaki bin 884 Amerikalı gençle yapılan ankette, Z jenerasyonunun dünyana nasıl baktığı, para, zaman ve internet hakkında ne düşündükleri soruldu.

Gençlerin yüzde 52'den fazlası yakın zamanda hiçbir şekilde kripto para satın almayı düşünmediklerini söylerken, yüzde 17'lik bir oran da satın almayı düşünmedikleri yanıtını verdi. Yüzde 26'sından fazlası ilk altı ay içerisinde kripto para satın almayı 'belki' düşünebileceklerini söyledi.

Gençlerin kripto para ile yatırım yapma fikrine çok sıcak bakmamasına karşın sosyal paylaşım sitesi Facebook, geçtiğimiz Haziran ayında kendi kripto parası Libra'yı basacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA

- Yağcı