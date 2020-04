Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı Koronavirüs her alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz; gündemi meşgul eden konulardan biri olan, paranın koronavirüs bulaştırıcı özelliği sebebiyle ön plana çıkan kripto paralar ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavürüsün her sektöre etkileri ve yankıları hızla sürerken, ülkeler ise vatandaşlarını hastalıktan koruma kapsamında farklı aksiyonlar almaya devam ediyor. Dolaşımdaki paranın koronavirüsü bulaştırıcı özelliğinin gündemde tartışma konusu olmasıyla birlikte, devletlerin bu alandaki politikalarını anlatan Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz, "Kripto paralar yaygınlaşacak mı?" sorusunu yanıtladı.

ÜLKELERİN PARA STRATEJİLERİ

Çin'in koronaviüs ile mücadele kapsamında dolaşımdaki paraların Merkez Bankası eliyle dezenfekte etmesinin ardından, Amerika'da FED'in açıklaması ile paralar kullanılmadan önce 14 gün kasalarda karantina süresi olarak bekletildi. Güney Kore ise dolaşımdaki pek çok parayı geri çekip yakarak imha ettiklerini belirtti. İran'da da çeşitli bankalarda çalışan 6 kişinin koronavirüs kapsamında hayatını kaybetmesi sonrasında, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki yaptığı açıklamada halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulundu ve dolaşımdaki kağıt para yerine başka bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etti.

''PARA, VİRÜS İÇİN EN ELVERİŞLİ YAYILMA ALANI''

Peş peşe gelen dolaşımdaki paralarla ilgili bu aksiyonlar sonrası, dolaşımdaki paranın yerini kripto paralar mı alacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz, bu durumla ilgili olarak ''Hepimizin yaşadığı bu zor süreçlerin bir an önce geride kalması temennisindeyiz. Umarım en az can kaybı ve hasarla bu günleri geride bırakacağız. Virüsün yayılma ve bulaşma tarzına bakıldığında dolaşımdaki paraların ne yazık ki virüs için en elverişli yayılma alanı olduğunu görüyoruz. Gerek Türkiye'de alanında profesörlük düzeyine ulaşmış değerli doktorlarımızdan, gerekse de Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bunun gibi alanında araştırma yapılarak hazırlanmış makalelerden edindiğimiz bilgiler; virüsün para üzerinde uzun süre varlığını sürdürebildiği yönündedir. Bu virüsle birlikte kayıplar çok ağır ve can acıtıcı olmakla birlikte, aslında hayatımızdaki mevcut birçok düzenin de teknoloji ile şekillenmesinin zorunluluğunu bir kez daha bize göstermiştir.'' dedi.

''DİJİTAL PARA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR''

Ülkemizdeki dijital para ve teknolojileri hakkında açıklamalar yapan Yılmaz, ''Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, son 5 yıllık kalkınma planında, dijital paralara ve arkasındaki Blockchain teknolojisine oldukça geniş yer verdi. Sanıyorum bu yaşadığımız günlerden sonra da bu çalışmalar aynı hızla devam edecektir. Teknolojiyi kullanma kısmında Türkiye pek çok ülkeye göre gelişmişlik düzeyi daha ileridir. Bu alanda da diğer ülkelere örnek olacak bir uygulama çıkartılacağından eminiz.'' ifadelerini kullandı.

PARA YERİNE TEMASSIZ KART KULLANIMI

Yılmaz, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsten korunmak için günlük hayatta alınması gereken önlemler kapsamında nakit parayla kart arasında yapılacak bir tercih için nakiti değil temassız kartları tercih etmeleri tavsiyesini hatırlatarak (24.03.2020 Hürriyet-Musa Keser) aynı tavsiyenin Dünya Sağlık Örgütü'nden de (Gardner 2020 ve Jagannathan 2020) geldiğine dikkat çekti.

DİJİTAL PARALAR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da hissedarlarından olduğu Uluslararası Ödemeler Bankası'nın, (Bank For International Settlements(BIS) parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi aralarındaki işbirliğini artırmak amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyon) 3 Nisan'da çıkardığı bültenindeki koronavirüs kapsamında alınan önlemlere ve temassız ödemelerin teşvik edilmesine vurgu yaparak, bültende yer alan Merkez Bankalarının dolaşımdaki paralardan gelebilecek tehlikelere karşı geleceğe bakıldığında dijital ödemelere geçişinde koronavirüsle birlikte sürecinin hızlı olacağını belirtildi. Yılmaz, ilgili bültende geçen Merkez Bankalarının çözüm olarak dijital para birimlerine de yer verebileceği bilgisinin yer aldığından bahsetti.

''KRİPTO PARALARLA ÖDEME SİSTEMİ' BİTAYPAY GELİYOR

Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay Teknoloji olarak bu alandaki çalışmalarını ise şu sözlerle anlattı: ''Teknolojiyi ve tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve içinde bulunduğumuz bu durumlarda da kullanıcılarımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bu dönemde evlerinden online yapacakları alışverişlerde de onları destekliyoruz. Bu destek kapsamında başlattığımız kampanyamızda kullanıcılarımıza evlerinden de alışveriş yapabileceklerini bir kez de onlara hediye ettiğimiz harcama kartları ile gösteriyoruz. Burada hediye kartlar kapsamında D&R'dan Hepsi Burada'ya, Getir'den Trendyol'a kadar Türkiye'deki e-ticaret ve online alışveriş devlerinde geçerli harcama kartları ile temassız ve güvenli alışverişlerini destekliyoruz. Umuyoruz ki çok yakın tarihlerde önderliğini Bitay'ın Türkiye'deki ilk 'Kripto Paralarla Ödeme Sistemi' projesi olan BitayPay'i kullanarak tam temassız alışverişin her kanaldan hız kazanmasını amaçlıyoruz.

Yılmaz, ayrıca hastalığa yakalananlara şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diledi.