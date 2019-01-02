Cardano En Çok Gelişim Gösteren Kripto Para Birimi Oldu

– Coincodecap.com verileri, en çok gelişim gösteren kripto para biriminin Cardano olduğunu ortaya koydu, Bitcoin 52'nci sırada.

Kripto para birimlerinin gelişim aktivitelerini inceleyen Coincodecap.com'da yer alan verilere göre, piyasa hacmi bakımından piyasanın en yüksek hacimli 11'inci para birimi Cardano en çok gelişen kripto para birimi oldu. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in Aralık 2017'de 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından Cardano, en yüksek hacimliler listesinde beşinci sıraya kadar yükselmiş fakat yıl ortasından itibaren piyasada görülen ayı piyasası sebebiyle 11'inci sıraya gerilemişti. Cardano, son 24 saatte yüzde 2.69 artışla 0.04 dolara yükseldi.

Söz konusu sıralamada Cardano'yu sırasıyla Augur, 0x, Ethereum, Lisk, Status, TRON, Komodo, Skycoin ve Waves izlerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin ise en çok gelişen kripto para birimleri listesinde 52'nci sırada yer aldı. Piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ethereum listede dördüncü sırada, 10'uncu kripto para birimi TRON ise yedinci sırada yer aldı. - İstanbul

Kaynak: DHA