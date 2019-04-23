Bitcoin Fiyatı Son 5 Ayın Zirvesine Çıktı

Yıla 3 bin 800 dolar civarında başlayan Bitcoin fiyatı Nisan ayı başından bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor. Foreks verisine göre bugün 5 bin 646 dolara kadar tırmanan kripto para Kasım 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü. Böylece yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 dolarlık bir değerlenme kaydedildi.

YÜKSELİŞİN DEVAMI BEKLENİYOR

Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak'a göre yukarı yönlü hareketin devamı bekleniyor. "Geçtiğimiz iki hafta boyunca Bitcoin ve altcoinlerde büyük bir artış görüldü. Bu artış aynı zamanda kripto para kabullenmesinin yeniden yükselişe geçtiğinin işareti diyebiliriz" görüşünü dile getiren Özçakmak, Bitcoin'lerin uzun süredir pasif cüzdanlarda tutulduğunu, son bir kaç haftada cüzdan aktivitelerinde yaşanan artışın yükselişi beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Kısa vadede Bitcoin 4000 doların üzerinde kaldığı sürece önceki fiyat seviyelerine çıkma yolunda olacağını öngörüyorum" diyen Özçakmak, Nisan'ın, Bitcoin'in "bugünkü kadar ucuz olduğu son ay" olabileceğini dile getirdi.

Kasım 2018 ortasından bu yana Bitcoin fiyatının seyri

DAHA ÖNCE HIZLI YÜKSELİŞLERİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞLER YAŞAMIŞTI

Ancak Bitcoin'in daha önce pek çok kez hızlı yükselişler yaşadıktan sonra aynı sertlikte yönünü aşağı çevirdiği unutulmamalı. Aralık 2017'de Bitcoin önce hızla 19 bin 500 doların üzerine tırmanmış, ardından 2 aydan kısa bir sürede 6 bin dolara gerilemişti.

Bu arada Türkiye'deki kripto para borsalarının durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Özçakmak, işlem hacimleri düşüş göstermiş olsa da Türk Lirası ile alım-satım yapılabilen platform sayısında artış olduğunu belirtti ve en yaygın kabul gören kripto para veritabanı CoinMarketCap'a göre en büyük 200 borsa arasına bu yıl Türkiye'den 6 firmanın girdiği bilgisini verdi.