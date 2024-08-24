Eskişehir'de NARKOÇELİK-34 operasyonunda 103 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-34 operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla alan 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 100 oldu.
Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-34" operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 100'ü tutuklandı. - ESKİŞEHİR