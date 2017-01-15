Zübeyde Hanım'ın Ölümünün 94. Yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94. yılında Kırklareli'nde anıldı.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Zübeyde Hanım Heykeli önünde düzenlenen program, Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Aynur Yadalı'nın heykele çelenk bırakmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Yadalı, Zübeyde Hanım'ın iyi bir anne ve iradeli bir kadın olduğunu söyledi.



Anneliğin yeryüzündeki en kutsal görevlerden biri olduğunu ifade eden Yadalı, Zübeyde Hanım'ın da çok iyi bir anne olarak bütün annelere örnek olduğunu belirtti.



Zübeyde Hanım'ın vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirdiğini anımsatan Yadalı, Zübeyde Hanım'ı ölümünün 94. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından, programa katılan siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve Anneler Derneği üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.