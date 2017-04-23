Zonguldak'ta Cenaze Dönüşündeki Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı.



İlçe merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüse Serdaroğlu mevkisinde çarparak, şarampole yuvarlanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 67 LU 178 plakalı kamyonetin sürücüsü Ali K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli, daha sonra savcılık talimatıyla salıverildi.



Bu arada midibüs şoförü Erdem Aktan'ın, Ereğli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ereğli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.



- Midibüs 30 metrelik şarampolden çıkarıldı



Öte yandan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı kazada yolcuları taşıyan midibüs, yuvarlandığı şarampolden çıkartıldı.



İlçede özel bir firmaya ait vinç yardımıyla 30 metrelik şarampolden çıkarılan midibüs, Ereğli Belediyesine ait Delihakkı mevkisindeki alana getirildi.



Yolculara ait kişisel eşyaların bulunduğu görülen ve kazada kullanılamaz hale gelen araçta, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcıların inceleme yapacağı belirtildi.



- Olay



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.



Midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alınmıştı.