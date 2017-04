Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Salı Konserleri'nin 2016-17 sezon programı açıklandı.



"11 Ekim 2016 günü uluslararası besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "sürpriz" bir resitaliyle açılacak sezonda, sekiz ayda 15 oda müziği dinletisi yer alıyor.



Sanat Yönetmenliğini Şefik Kahramankaptan'ın yaptığı Müzede Müzik / Salı Konserleri dizisinde, Duayen kemancı Cihat Aşkın'dan usta çellist Ozan Tunca'ya, lirik soprano Görkem Ezgi Yıldırım'dan, dünyanın ilk viyola-akordeon ikilisi Düo Mares'e uzanan seçkin bir program hazırlandı. Çocuk yetenekler ve genç virtüozlere de yer verilen programdaki müzisyenler, enstrümanlarına göre şöyle:



Piyano: Fazıl Say, Toros Can, Zeynep Üçbaşaran - Sergio Gallo İkilisi,



Düolar: Cihat Aşkın-Can Okan (Keman-Piyano), Ilgın Top- Kenan Tatlıcı (Keman-Piyano),



Orçun Civelek-Başar Can Kıvrak (Klarnet-Piyano), İdil Bursa-Tuna Bilgin (Viyolonsel- Piyano), Ozan Tunca- İlter Vurucu (Viyolonsel-Piyano), Esra Pehlivanlı-Marko Kassl ( Viyola-Akeordeon), Onur Özkaya-İris Şentürker (Kontrabas- Piyano), Görkem Ezgi Yıldırım - Melahat Ismayılova (Şan-Piyano),



Topluluklar: Bozok Quartet ve Gökhan Aybulus, CSO Çello Quartet, Nemeth Quartet, Saygun Quartet



Programda, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Dünya Kadınlar Günü için özel topluluk ve isimlerle özel program hazırlandı. Ayrıca Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ADK-DER tarafından düzenlenen Oda Müziği Yarışması birincisi için konulan ödül konseri de programda yer alıyor. Erimtan Salı Konserleri saat 20.30'da başlıyor ve arasız yaklaşık 60-70 dakika sürüyor."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Erimtan Müzesi Konser Salonu



Mekan Adresi : Kale Mahallesi, Gözcü Sokak, No: 10



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Zeynep Üçbaşaran - Sergio Gallo: Piyano Dört El Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır