Zabıta Esnaf ve Tüketiciyi Bilgilendirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü "Tüketiciyi Bilinçlendirme Satıcıyı Basiretli Kılma" konulu eğitim proğramı düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan ve 4 gün sürecek eğitimin ilk gününde zabıta görevlilerine "Fiyat Eğitmenliği ve Yönetimi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması, Tüketici Kanunu" konularında bilgi verildi.



İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı, yaptığı konuşmada şehirdeki esnaf ile tüketici arasındaki dengeyi sağlamak adına bu tür eğitimlerin yerinde olduğunu söyledi.



Zabıtanın yanı sıra diğer kurumlara da bu tür eğitimler verdiklerini belirten Yazıcı şunları kaydetti:



"Bugün bu eğitimlerde ben ve arkadaşlarım tüketicilerin bilinçlenmesi, hak ve sorumlulukları adına bilgiler anlattım. Satıcı ve alıcıların bilinçli olması konusunu işledik. Satıcıların fiyat etiketlerini anlattık.



Zabıta arkadaşlarımız ise bizim bu bilgilerimiz doğrultusunda önce bilgilendiler sonra da sahada denetimler yapacaklar. Bizim ve zabıta arkadaşların amacı burada esnafa cezai işlem yapmak değil. Hem esnafın hem de tüketicinin haklarını korumak. Bu doğrultuda çalışmalar ve eğitimler yapıyoruz."



Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım da bu alanlarda tüketici ve satıcının haklarını bilmesi gerektiğini dile getirdi.



Yeni çıkan yasa ve mevzuatlara göre hareket ettiklerini ve zabıta personelinin buna göre çalışma yaptığını aktaran Yıldırım, amaçlarının esnafa ceza yazmak olmadığını ancak tüketicinin haklarını da korumak durumunda olduklarını kaydetti.