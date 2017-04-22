Yyü'de "6. Geleneksel Aşıklar Şenliği"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından "6. Geleneksel Aşıklar Şenliği" düzenlendi.



YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen şenlikte aşıklar atışmaya başlamadan önce 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen gençleri anlatan "Anadolu Gençleri" türküsünü seslendirdi.



Atışmalarıyla salonu dolduran davetlilere keyifli anlar yaşatan aşıklar, birçok yöreden sevilen türküleri de söyledi.



Şenlikle ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, aşık geleneğinin yaşatılması gerektiğini söyledi.



Şenliğe Rektör Battal'ın eşi Sahibe Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Doç. Dr. Yusuf Uzun, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.