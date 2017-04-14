Yunanistan Yassıköy Belediyesinden İpsala Belediyesine Ziyaret
Yunanistan Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı makamında ziyaret etti.
Yunanistan Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.
Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İpsala'da gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarete İpsala eski Belediye Başkanlarından Mehmet Karagöz, Yunanistan'dan Yusuf Kenan ve İrfan Kısım da katıldı. İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Yunanistan Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı'ya Bursa İpeği'nden İpsala saat kulesi tablosu hediye etti. - EDİRNE