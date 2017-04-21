Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö'nün İmamı Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY'nin Zonguldak il imamı Zekeriya K., emniyetteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te bir ormanlık alanda Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Zekeriya K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zekeriya K.'nın örgütün sözde Zonguldak, Siirt il imamlığının yanı sıra Gaziantep Mühendisler Odası İmamı olduğu belirtildi. Muğla'daki işlemlerinin ardından Zonguldak'a getirilen Zekeriya K., Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak Adliyesine çıkartıldığı esnada adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Öte yandan, eski öğretmen olduğu iddia edilen Zekeriya K.'nın, Muğla'da yakalandığı sırada üzerinde bulunan cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock" uygulamasının yüklü olduğu öne sürüldü. Şüphelinin Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı ve hakkında da cumhuriyet savcılığınca yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK