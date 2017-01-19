Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman getirildi.



Öz geçmişi



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 5 Mayıs 1970'te dünyaya gelen Kocaman, ilk, orta ve lise eğitimini Devrek'te tamamladıktan sonra 1993'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Yüksel Kocaman, 1998-2001 yıllarında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yılları arasında ise Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.



Kocaman, 2003 yılından itibaren sırasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 2011'de atanan Yüksel Kocaman, 31 Ekim 2014'te ise Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Harun Kodalak ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapacak.