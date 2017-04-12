Yozgat Afad'a Araç Alımı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Yozgat AFAD İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen iki yeni aracın tanıtımı yapıldı.



Valilik önünde yapılan tanıtım programına katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, araçlar hakkında bilgi aldı.



Vali Yurtnaç, burada yaptığı açıklamada, yeni gelen araçlarla birlikte AFAD'ın Yozgat'ta 5 aracı olduğunu belirtti.



Araçların son teknoloji ile donatıldığını ve dört çarpı dört olduğunu ifade eden Yurtnaç, afetlerden önce alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu aktardı.



Modern bir devletin herhangi bir afet halinde arama-kurtarma araçlarıyla vatandaşına destek verdiğine vurgu yapan Yurtnaç, şunları söyledi:



"Ben, Başbakanlık AFAD'a teşekkür ediyorum. Bunları düşünüp de getirdiği için. Türkiye'de belki bunlardan 250-300 tane var. Bu araçlarla afet anında müdahale çok önemli. İlk 24-48 saatiniz enkaz altında kalanlar için önemli. Ben bunu insana verilen değer olarak görüyorum. Türkiye bir afet ülkesidir, afetlere hazırlıklı olması lazım. Afetlere hazırlık da bu cihazlarla beraber oluyor. Araçlarımız son derece teknolojik sistemlerle donatılmış, şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun."



Araçlar gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara tanıtılacak.