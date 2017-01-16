Yol İçin Arazisini Bağışladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Taytan Mahallesinden geçen yeni yolun açılması için ücretsiz olarak arazisini bağışlayan Alim Babacan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.



Başkan Kayda, "Taytan Mahallesinden geçen yeni yolun açılması için bizzat görüştüğüm Alim amca, arazisini ücretsiz bağışladı ve yolun açılmasına büyük katkı sağladı. Ben de bu yardımından dolayı kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istedim. Aynı zamanda bu yeni yolun açılması için Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Baki Çoban da bizlere çok yardımcı oldu. Hem Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Çoban, hem de Babacan'a yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyarette Taytan Mahallesinde vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kayda, kendisine iletilen bütün isteklerin Salihli Belediyesi tarafından en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti. - MANİSA